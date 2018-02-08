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Новости / Общество

Ряд дорог в Туже не соответствуют предъявляемым требованиям.

Сегодня, 12:22 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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Прокуратура Тужинского района совместно с сотрудниками ГИБДД проверила содержание автомобильных дорог в зимний период.
 
Проверкой было установлено, что состояние нескольких автомобильных дорог п. Тужа не соответствует предъявляемым требованиям. Толщина снежного наката превышала установленные нормы, в результате чего образовались опасные колеи.
 
На нескольких пешеходных переходах, в том числе вблизи школ и детских садов, имелись снежные валы, чьи размеры превышали установленные нормы. Завалены снегом оказались и практически все перекрестки улиц п. Тужа.
 
По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес главы администрации Тужинского городского поселения внесено представление. Устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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