Ряд дорог в Туже не соответствуют предъявляемым требованиям.

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Прокуратура Тужинского района совместно с сотрудниками ГИБДД проверила содержание автомобильных дорог в зимний период.

Проверкой было установлено, что состояние нескольких автомобильных дорог п. Тужа не соответствует предъявляемым требованиям. Толщина снежного наката превышала установленные нормы, в результате чего образовались опасные колеи.

На нескольких пешеходных переходах, в том числе вблизи школ и детских садов, имелись снежные валы, чьи размеры превышали установленные нормы. Завалены снегом оказались и практически все перекрестки улиц п. Тужа.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес главы администрации Тужинского городского поселения внесено представление. Устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.

по информации прокуратуры Кировской области