Кировчане соберутся почтить память погибших на пожаре в Кемерове

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Жители Кирова соберутся почтить память о погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре. Мероприятие пройдет во вторник, 27 марта, в 20.00 у Вечного огня на Набережной Грина.





Инициатором акции стал депутат ОЗС Павел Дорофеев, который накануне, 26 марта, разместил в социальной сети предложение зажечь свечи.





Ожидается на мероприятии присутствие губернатора Игоря Васильева. На его странице в "Вконтакте" сообщается:





- Трагедия в Кемерово – это горе каждого из нас. Траур уже объявлен по всей стране, и объявили его мы сами. Я надеюсь, что мы можем без регламентации сверху вести себя сообразно совести и воспитанию. Телеканалы без специального указания могут корректировать свою сетку вещания, а развлекательные заведения – перенести свои мероприятия. А мы вместе – почтить память жертв этой чудовищной трагедии. Сегодня в 20.00 в Кирове, у Вечного огня.