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В Слободском освятили новые купола на главный храм Христорождественского женского монастыря

Вчера, 13:24 | Просмотров: 167 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Накануне в Слободском освятили и установили новые купола на главный храм Христорождественского женского монастыря. Богослужение возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк.

На изготовление куполов ушло два месяца. Привезли их города Трехгорного Челябинской области. А затем еще месяц собирали уже на территории монастыря.

В Слободском освятили новые купола на главный храм Христорождественского женского монастыряСЕРГЕЙ ОГОРОДОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Изготовление штучное, нет серийного производства, каждый храм своеобразен, все купола разные, одинаковых нет, к каждому куполу - индивидуальная работа».
 
 
Слободской Христорождественский женский монастырь до закрытия в 1920 году был одним из крупнейших в Вятской епархии. По своей красоте он считался подлинной жемчужиной города. В советское время обитель сильно пострадала, зданиям был причинен большой ущерб. Пять лет назад монастырь был открыт и возрождение святыни продолжается.

Крест и купола на главный храм Христорождественского женского монастыря освятил митрополит Вятский и Слободской Марк.

В Слободском освятили новые купола на главный храм Христорождественского женского монастыряМАРК МИТРОПОЛИТ, ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Благодарим всех, кто принимает участие в восстановлении святой обители, благоукрашении храмов, которые влияют на то, чтобы всякий человек, приходящий и обращающийся к Богу, украшал не только свою душу и свое человеческое естество, но и через путь христианской жизни приходил к радости жизни вечной с Богом. С праздником!».
 
 
До революции при монастыре действовали богадельня, школа и епархиальное женское духовное училище. Обитель насчитывала до 300 насельниц, в наши дни их только одиннадцать. Богослужения в восстановленном главном храме монастыря начались в конце 2016. И спустя полтора года здесь устанавливают новые купола.

В Слободском освятили новые купола на главный храм Христорождественского женского монастыряИРИНА БОРДЗЕЛОВСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА СЛОБОДСКОГО:
«Слава Богу, что монастырь восстанавливается, ведь крест - это всё, и красота над храмом, и освящение храма, и защита всех жителей, и города, и что такой красивый купол будет стоять, это очень хорошо, что наконец-то золотые купола будут украшать монастырь».

В Слободском освятили новые купола на главный храм Христорождественского женского монастыряТАТЬЯНА ЛОПАТКИНА, ПРИХОЖАНКА:
«Очень люблю свой храм, благодарна, что Господь привел меня в этот храм, много друзей здесь обрела, большую семью, я очень счастлива».
 
 
Христорождественский женский монастырь был основан в 17 веке. Обитель росла вместе с городом, и впоследствии под нее выделили целый квартал. В наши дни процесс восстановления идет полным ходом. А купола главного храма скоро вновь будут сиять над Слободским.


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