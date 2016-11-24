В Слободском освятили новые купола на главный храм Христорождественского женского монастыря

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«Изготовление штучное, нет серийного производства, каждый храм своеобразен, все купола разные, одинаковых нет, к каждому куполу - индивидуальная работа».

«Благодарим всех, кто принимает участие в восстановлении святой обители, благоукрашении храмов, которые влияют на то, чтобы всякий человек, приходящий и обращающийся к Богу, украшал не только свою душу и свое человеческое естество, но и через путь христианской жизни приходил к радости жизни вечной с Богом. С праздником!».

«Очень люблю свой храм, благодарна, что Господь привел меня в этот храм, много друзей здесь обрела, большую семью, я очень счастлива».

Накануне в Слободском освятили и установили новые купола на главный храм Христорождественского женского монастыря. Богослужение возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк.На изготовление куполов ушло два месяца. Привезли их города Трехгорного Челябинской области. А затем еще месяц собирали уже на территории монастыря.Слободской Христорождественский женский монастырь до закрытия в 1920 году был одним из крупнейших в Вятской епархии. По своей красоте он считался подлинной жемчужиной города. В советское время обитель сильно пострадала, зданиям был причинен большой ущерб. Пять лет назад монастырь был открыт и возрождение святыни продолжается.Крест и купола на главный храм Христорождественского женского монастыря освятил митрополит Вятский и Слободской Марк.До революции при монастыре действовали богадельня, школа и епархиальное женское духовное училище. Обитель насчитывала до 300 насельниц, в наши дни их только одиннадцать. Богослужения в восстановленном главном храме монастыря начались в конце 2016. И спустя полтора года здесь устанавливают новые купола.Христорождественский женский монастырь был основан в 17 веке. Обитель росла вместе с городом, и впоследствии под нее выделили целый квартал. В наши дни процесс восстановления идет полным ходом. А купола главного храма скоро вновь будут сиять над Слободским.