Киров скорбит вместе с Кемерово

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Сегодня горожане продолжают нести цветы и детские игрушки к Вечному огню.В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. Кировчане с вечера приходят к Вечному огню, чтобы почтить память погибших. Люди несут свечи, цветы, детские игрушки. И сегодня весь день центр притяжения - на Набережной Грина. Многие приходят с детьми. Людям сложно удержаться от слёз.В Кировской области после пожара в Кемерово надзорные органы проверят на предмет пожарной безопасности все торгово-развлекательные центры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта, а также другие места с массовым пребыванием людей. Сегодня в Кирове в 19.00 память погибших будет почтена минутой молчания. В небо взлетят белые шары. Активисты призывают тех, кто будет в это время за рулем нажать сигнал своего авто на минуту, чтобы город зазвенел в знак скорби.