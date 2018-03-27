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Новости / Общество

Киров скорбит вместе с Кемерово

Вчера, 15:27 | Просмотров: 200 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сегодня горожане продолжают нести цветы и детские игрушки к Вечному огню.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. Кировчане с вечера приходят к Вечному огню, чтобы почтить память погибших. Люди несут свечи, цветы, детские игрушки. И сегодня весь день центр притяжения - на Набережной Грина. Многие приходят с детьми. Людям сложно удержаться от слёз.

- У нас есть дети у самих. Хотим поддержать людей. Дети погибли ни за что.
- Я скорблю вместе со всеми, хочу поддержать духовно, молитвой, тех, кто погиб.
- Это ужасная трагедия, такого не должно быть.
- Нам не понять, что чувствуют те, кто потеряли своих близких. Решили все равно поучаствовать.

В Кировской области после пожара в Кемерово надзорные органы проверят на предмет пожарной безопасности все торгово-развлекательные центры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта, а также другие места с массовым пребыванием людей. Сегодня в Кирове в 19.00 память погибших будет почтена минутой молчания. В небо взлетят белые шары. Активисты призывают тех, кто будет в это время за рулем нажать сигнал своего авто на минуту, чтобы город зазвенел в знак скорби.


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