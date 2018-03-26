Безопасность в торгово-развлекательных центрах

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О грядущих проверках торгово-развлекательных центрах сказано уже немало. Губернатор Игорь Васильев накануне провел совещание с руководителями. Лариса Добриянова отправилась на объекты, чтобы проверить - пошел ли разговор на пользу и какие выводы сделаны в торгово-развлекательных центрах.За минувшие два дня многие журналисты, активисты и блогеры разместили информацию о том, что пожарные выходы в торговых центрах Кирова заперты на замок. Это строгое нарушение правил противопожарной безопасности, но, как выяснилось пары дней достаточно для того, чтобы их устранить. В этом торговом центре уже был пожар менее года назад. Никаких проблем с тем чтобы покинуть помещение не возникает.Точно такая же ситуация с выходом на сторону двора.Несмотря на то, что мы никаких препятствий не обнаружили, администратор торгового центра отказалась давать нам официальный комментарий, без согласования с руководством. Впрочем, про пожарную безопасность в торговых центрах нам не рассказали и в следующем ТЦ, зато там нас ждала приветливо приоткрытая дверь пожарного выхода.Очевидно, проверок здесь ждали. Планами эвакуации из здания пестрили не только стены, но и стеклянные витрины. Буквально на каждом шагу.Очень кстати эти самые лестницы расположены в непосредственной близости от игровой зоны и кинотеатра. Двери, конечно, открыты.В администрации торгового центра нам сообщили, что никаких внеплановых проверок не ждут, но буквально сегодня на всякий случай провели свою собственную.Сотрудники центра, также заверили, что нарушений правил безопасности здесь не было никогда.Сейчас уличить руководство торговых и развлекательных центров, конечно, будет нельзя. И не найти таблички с планом эвакуации где-то будет сложно. Но тут появляется другой вопрос, а смотрят ли вообще на них люди?