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Новости / Общество

Безопасность в торгово-развлекательных центрах

Вчера, 20:39 | Просмотров: 127 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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О грядущих проверках торгово-развлекательных центрах сказано уже немало. Губернатор Игорь Васильев накануне провел совещание с руководителями. Лариса Добриянова отправилась на объекты, чтобы проверить - пошел ли разговор на пользу и какие выводы сделаны в торгово-развлекательных центрах.

Безопасность в торгово-развлекательных центрахЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Федеральный закон номер 123 описывает технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Здесь много статей и пунктов, но все они сводятся к тому, что в случае опасности люди должны беспрепятственно покинуть здание торговых центров. На каждом этаже должны висеть планы эвакуации, а двери легко открываться изнутри и уж точно не быть запертыми на ключ».

За минувшие два дня многие журналисты, активисты и блогеры разместили информацию о том, что пожарные выходы в торговых центрах Кирова заперты на замок. Это строгое нарушение правил противопожарной безопасности, но, как выяснилось пары дней достаточно для того, чтобы их устранить. В этом торговом центре уже был пожар менее года назад. Никаких проблем с тем чтобы покинуть помещение не возникает.

- Указатели для эвакуации, двери никак ни чем не закрыты, то есть попасть на эту лестницу можно без проблем.

Точно такая же ситуация с выходом на сторону двора.

- Ну, все, беспрепятственно - очевидно.

Несмотря на то, что мы никаких препятствий не обнаружили, администратор торгового центра отказалась давать нам официальный комментарий, без согласования с руководством. Впрочем, про пожарную безопасность в торговых центрах нам не рассказали и в следующем ТЦ, зато там нас ждала приветливо приоткрытая дверь пожарного выхода.

- План эвакуации и открытый пожарный выход.

Очевидно, проверок здесь ждали. Планами эвакуации из здания пестрили не только стены, но и стеклянные витрины. Буквально на каждом шагу.

- Как мы видим, планы эвакуации висят даже в торговых помещениях. Сейчас мы попробуем получить комментарий.
- Здравствуйте, ГТРК Вятка. Скажите, а план эвакуации у вас давно на двери висит?
- Ну да, а что?
- То есть он постоянно у вас висит? Это не в связи с какими-то событиями, проверками?
- Ну да, я просто недавно устроилась на работу, он уже висел.
- В законе четко прописано, что план эвакуации не должен в себя включать эскалаторы и лифты. Однако, в центральной части этого ТЦ лестниц нет, они находятся только у пожарных выходов по бокам здания.

Очень кстати эти самые лестницы расположены в непосредственной близости от игровой зоны и кинотеатра. Двери, конечно, открыты.

- А в этом торговом центре на пятом этаже находятся детские танцевальные и музыкальные студии. План эвакуации есть, доступ к лестнице абсолютно свободен. Посмотрим, что с другой стороны. Без проблем.

В администрации торгового центра нам сообщили, что никаких внеплановых проверок не ждут, но буквально сегодня на всякий случай провели свою собственную.

Сотрудники центра, также заверили, что нарушений правил безопасности здесь не было никогда.

- Все ли в порядке? Всегда ли открыты пожарные выходы? Всегда ли висят планы эвакуации у вас?
- Всегда, да у нас все предусмотрено. Все на видных местах, и запасными выходами я постоянно пользуюсь, по лестницам спускаюсь, все открыто всегда.

Сейчас уличить руководство торговых и развлекательных центров, конечно, будет нельзя. И не найти таблички с планом эвакуации где-то будет сложно. Но тут появляется другой вопрос, а смотрят ли вообще на них люди?

- Часто ходите в торговые и развлекательные центры?
- Да.
- А когда заходите в помещение обращаете внимание на знаки и план эвакуации.
- Да!
- Выход единственное и всё. Больше ничего
- Если вдруг сработает сигнализация, точно будете знать куда идти?
- Ну, в этих магазинах, куда часто ходим, да, а в других, наверное, нет.
- Нет, если честно.
- Почему?
- Да просто вот до этой ситуации в Кемерово как-то не задумывались об этом даже.
- А сейчас что-то изменилось?
- Сейчас … после этого я, наверное, только сейчас зашла в торговый центр, и то в 1 магазин и сразу вышла. Поэтому, наверно сейчас да, буду смотреть уже.

ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мы посетили самые крупные торговые и развлекательные центры. Понятно, что сейчас их администрация находится в режиме ожидания внеплановых проверок и лично у нас проблем с эвакуацией не возникло. Но как долго будут открыты пожарные выходы — покажет время».


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