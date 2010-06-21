В регионе вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС
С пожаром на 4 энергоблоке АЭС боролись люди со всего Советского Союза. Взрыв одного из энергоблоков на атомной электростанции по силе был равен взрыву пятисот ядерных бомб. На ликвидации последствий катастрофы работало около 3,5 тысяч человек из Кировской области - врачей, пожарных, ученых, простых рабочих. В Кирово-Чепецке у памятного знака собрались сами ликвидаторы, а также жены и матери тех, кого уже нет с нами. После минуты молчания начался молебен по усопшим.
Те, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, спасли Европу, большую часть России и Украины от страшной экологической катастрофы. Цена, заплаченная за этот подвиг, очень высока - это цена тысяч человеческих жизней.
СЕРГЕЙ КАШИН, ЛИКВИДАТОР АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:
«Мои напарники, например, уже успокоились, умерли. Один я из троих остался».
«Это память. Кто погиб, кто еще жив. Всем добра и здоровья ребятам!».
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