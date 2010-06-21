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Новости / Общество

В регионе вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 17:53 | Просмотров: 91 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Чернобыль. Чёрная быль. Чёрная боль. Сегодня в России отметили Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, которая резко изменила миллионы человеческих судеб. Сегодня в Кирово-Чепецке у памятного знака погибшим ликвидаторам той страшной аварии встретились оставшиеся в живых герои.

С пожаром на 4 энергоблоке АЭС боролись люди со всего Советского Союза. Взрыв одного из энергоблоков на атомной электростанции по силе был равен взрыву пятисот ядерных бомб. На ликвидации последствий катастрофы работало около 3,5 тысяч человек из Кировской области - врачей, пожарных, ученых, простых рабочих. В Кирово-Чепецке у памятного знака собрались сами ликвидаторы, а также жены и матери тех, кого уже нет с нами. После минуты молчания начался молебен по усопшим.

Те, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, спасли Европу, большую часть России и Украины от страшной экологической катастрофы. Цена, заплаченная за этот подвиг, очень высока - это цена тысяч человеческих жизней.

В регионе вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭССЕРГЕЙ КАШИН, ЛИКВИДАТОР АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:
«Мои напарники, например, уже успокоились, умерли. Один я из троих остался».
 
 
 
В регионе вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭСВЛАДИМИР ПОГУДИН, ЛИКВИДАТОР АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:
«Это память. Кто погиб, кто еще жив. Всем добра и здоровья ребятам!».
 
 
 
В регионе вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭСВЛАДИМИР ТЕЛИЦЫН, ЛИКВИДАТОР АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:
«Много чего значит. Вспомнить это, встретиться, поговорить. Жить дальше!».
 
 
Сегодня тот день, когда слезы можно увидеть даже на глазах боевых офицеров. Никто из собравшихся не скрывает чувств. Прошло больше 30 лет, но от страшных воспоминаний избавиться не получается. Главное для этих скромных и мужественных людей - то, что о них помнят.


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