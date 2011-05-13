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Кировское отделение Детского фонда подвело итоги своей работы за прошлый год

Вчера, 20:45 | Просмотров: 95 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировское отделение Детского фонда подвело итоги своей работы за прошлый год. В заседании попечительского совета принял участие и глава региона Игорь Васильев.

Детский фонд на протяжении трех десятилетий успешно занимается благотворительной деятельностью, направленной на оказание материальной, медицинской, духовно-нравственной помощи нуждающимся детям. И все годы перед фондом стоит трудная и важная задача объединить всех, кому не безразличны судьбы обездоленных детей.
В регионе детский фонд реализует 19 долгосрочных социальных программ. Почти все они созвучны с российскими и региональными проектами, направленными на поддержку детей-инвалидов, сирот и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Кировское отделение Детского фонда подвело итоги своей работы за прошлый год ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я что хочу сказать, вообще не должно быть детских домов. Есть такие примеры, где их нет. Все дети имеют право на семью. Нам надо в этом направлении больше работать. Мы со своей стороны, как государство, нужны стимулы, чтобы детей принимали в семьи. Как попечители фонда помощь оказали тем, кто их принимает. Есть конкретные примеры. Вот об этом надо думать».
 
Глава региона также отметил, что необходимо комплексно решать вопрос помощи детям. Не просто помогать ему финансово, но и обеспечить ребенку возможность бывать в обществе, получать реабилитацию в специализированных центрах.
Отметим, что каждый кто обратился в кировское отделение за помощью нашел поддержку и понимание. Детский фонд всегда старался организовать вокруг себя добрых и отзывчивых людей.

Кировское отделение Детского фонда подвело итоги своей работы за прошлый год ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА:
«Контракты заключаем, соглашения с различными организациями, представителями малого бизнеса, которые продуктами питания нас обеспечивают. Помогают одеждой и обувью. В плане духовного развития я говорю спасибо нашим театрам, музеям, концертным площадкам. Мы постоянно».

На дворе конец апреля и уже совсем скоро начнутся летние каникулы, поэтому детский фонд готовит мероприятия для детей, чтобы каждый ребенок смог по-настоящему ощутить себя счастливым.


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