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Кировское отделение Детского фонда подвело итоги своей работы за прошлый год. В заседании попечительского совета принял участие и глава региона Игорь Васильев.Детский фонд на протяжении трех десятилетий успешно занимается благотворительной деятельностью, направленной на оказание материальной, медицинской, духовно-нравственной помощи нуждающимся детям. И все годы перед фондом стоит трудная и важная задача объединить всех, кому не безразличны судьбы обездоленных детей.В регионе детский фонд реализует 19 долгосрочных социальных программ. Почти все они созвучны с российскими и региональными проектами, направленными на поддержку детей-инвалидов, сирот и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.Глава региона также отметил, что необходимо комплексно решать вопрос помощи детям. Не просто помогать ему финансово, но и обеспечить ребенку возможность бывать в обществе, получать реабилитацию в специализированных центрах.Отметим, что каждый кто обратился в кировское отделение за помощью нашел поддержку и понимание. Детский фонд всегда старался организовать вокруг себя добрых и отзывчивых людей.На дворе конец апреля и уже совсем скоро начнутся летние каникулы, поэтому детский фонд готовит мероприятия для детей, чтобы каждый ребенок смог по-настоящему ощутить себя счастливым.