Город Киров готов к празднованию Дня Победы
Последние штрихи в подготовке сцены, проверка музыкальной аппаратуры. Уже завтра на Театральной площади пройдут главные праздничные мероприятия в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра запланировано прохождение войск Кировского гарнизона. В 11 парад проследует для возложения цветов к Вечному огню на набережной Грина. Улицу Московскую отремонтировали самой первой по проекту "Безопасные и качественные дороги".
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Это первая улица, по которой ходит весь город в праздничные мероприятия. Мы сделали ямочный ремонт, положили оба слоя асфальта, сейчас завершаем примыкание к пересекающим улицам».
В 12 часов на Театральной площади у сцены стартует акция "Бессмертный полк". С каждым годом участников все больше. В два часа дня тут же начнется концертная программа с участием танцевальных и песенных коллективов Кирова. Готовность главной сцены к 9 Мая оценил глава администрации города Илья Шульгин.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
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