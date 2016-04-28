ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня среда

09 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.0066
EURO: 75.0409
Погода в городе Кирове:
утром:  +5...+7°C
днём:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Город Киров готов к празднованию Дня Победы

Вчера, 20:46 | Просмотров: 148 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Уже завтра вся Россия будет праздновать День Победы. В Кирове торжественные мероприятия пройдут, можно сказать, в каждом уголке. Готов ли город к 9 Мая? Проверил глава администрации Илья Шульгин.

Последние штрихи в подготовке сцены, проверка музыкальной аппаратуры. Уже завтра на Театральной площади пройдут главные праздничные мероприятия в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра запланировано прохождение войск Кировского гарнизона. В 11 парад проследует для возложения цветов к Вечному огню на набережной Грина. Улицу Московскую отремонтировали самой первой по проекту "Безопасные и качественные дороги".

Город Киров готов к празднованию Дня ПобедыИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Это первая улица, по которой ходит весь город в праздничные мероприятия. Мы сделали ямочный ремонт, положили оба слоя асфальта, сейчас завершаем примыкание к пересекающим улицам».

В 12 часов на Театральной площади у сцены стартует акция "Бессмертный полк". С каждым годом участников все больше. В два часа дня тут же начнется концертная программа с участием танцевальных и песенных коллективов Кирова. Готовность главной сцены к 9 Мая оценил глава администрации города Илья Шульгин.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы видим, что работы на определенном этапе сделаны. Необходимо сделать в презентабельном виде парапет, чтобы он соответствовал общему облику площади».
 
 
Также сделают дорожки из брусчатки к сцене и цветочные клумбы. Эти задачи подрядчики должны выполнить до празднования Дня города, 12 июня. Как рассказал глава администрации, в планах на 2019 год отреставрировать площадки возле памятника Ленину и рассмотреть идеи по улучшению состояния самой Театральной площади. Добавим, что завтра праздничные мероприятия также пройдут в Александровском саду, парке Победы и во всех районах областного центра. В связи с этим будет перекрыт ряд центральных улиц Кирова. Подробнее о перекрытии дорог можно узнать на сайте горадминистрации.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

К 2024 году половину региональных дорог приведут в нормативное состояние.

19:30 08.05.2018


К 2024 году половину региональных дорог приведут в нормативное состояние.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоится прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади.

18:57 08.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоится прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади.

Кировские нейрохирурги пришили мужчине отрезанный в результате несчастного случая палец.

18:21 08.05.2018


Кировские нейрохирурги пришили мужчине отрезанный в результате несчастного случая палец.

Кировские каратисты завоевали пять золотых медалей на всероссийском турнире «Кубок Шихана».

18:13 08.05.2018


Кировские каратисты завоевали пять золотых медалей на всероссийском турнире «Кубок Шихана».

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

18:09 08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

В Кирово-Чепецке задержали грабителя офиса микрозаймов.

18:02 08.05.2018


В Кирово-Чепецке задержали грабителя офиса микрозаймов.

Уровень воды в реке Вятке поднялся отметки 398 сантиметров от нулевого поста.

17:25 08.05.2018


Уровень воды в реке Вятке поднялся отметки 398 сантиметров от нулевого поста.

Все новости

Вести. Кировская область

Город Киров готов к празднованию Дня Победы

20:46 08.05.2018


Город Киров готов к празднованию Дня Победы

В Кирове началась противоклещевая обработка парков и скверов

20:45 08.05.2018


В Кирове началась противоклещевая обработка парков и скверов

На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День Победы

20:00 08.05.2018


На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День Победы

Кировские паломники смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители

12:06 08.05.2018


Кировские паломники смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители

Памяти героев. Волонтеры проводят акцию "Наша гордость"

10:45 08.05.2018


Памяти героев. Волонтеры проводят акцию "Наша гордость"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

9 мая в Кирове: парад, реконструкция сражений и фейерверк

28.04.2016


9 мая в Кирове: парад, реконструкция сражений и фейерверк

Праздничные мероприятия 9 мая

04.05.2016


Праздничные мероприятия 9 мая

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоится прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади.

08.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоится прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади.

1 мая на Театральной площади: митинг профсоюзов и торговая ярмарка «Пасхальная».

01.05.2016


1 мая на Театральной площади: митинг профсоюзов и торговая ярмарка «Пасхальная».

Новая главная сцена города Кирова уже нуждается в обновлении

18.04.2018


Новая главная сцена города Кирова уже нуждается в обновлении

В Кирове официально дали старт сезону масштабного ремонта дорог

23.04.2018


В Кирове официально дали старт сезону масштабного ремонта дорог

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

30.04.2018


Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх