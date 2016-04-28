Город Киров готов к празднованию Дня Победы

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«Мы видим, что работы на определенном этапе сделаны. Необходимо сделать в презентабельном виде парапет, чтобы он соответствовал общему облику площади».

Уже завтра вся Россия будет праздновать День Победы. В Кирове торжественные мероприятия пройдут, можно сказать, в каждом уголке. Готов ли город к 9 Мая? Проверил глава администрации Илья Шульгин.Последние штрихи в подготовке сцены, проверка музыкальной аппаратуры. Уже завтра на Театральной площади пройдут главные праздничные мероприятия в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра запланировано прохождение войск Кировского гарнизона. В 11 парад проследует для возложения цветов к Вечному огню на набережной Грина. Улицу Московскую отремонтировали самой первой по проекту "Безопасные и качественные дороги".В 12 часов на Театральной площади у сцены стартует акция "Бессмертный полк". С каждым годом участников все больше. В два часа дня тут же начнется концертная программа с участием танцевальных и песенных коллективов Кирова. Готовность главной сцены к 9 Мая оценил глава администрации города Илья Шульгин.Также сделают дорожки из брусчатки к сцене и цветочные клумбы. Эти задачи подрядчики должны выполнить до празднования Дня города, 12 июня. Как рассказал глава администрации, в планах на 2019 год отреставрировать площадки возле памятника Ленину и рассмотреть идеи по улучшению состояния самой Театральной площади. Добавим, что завтра праздничные мероприятия также пройдут в Александровском саду, парке Победы и во всех районах областного центра. В связи с этим будет перекрыт ряд центральных улиц Кирова. Подробнее о перекрытии дорог можно узнать на сайте горадминистрации.