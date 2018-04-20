На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День Победы
9 мая на Театральной площади строевую слаженность будут показывать 3 воинских гарнизона: из Кирова, Юрьи и Марадыково. Причем, Марадыковский гарнизон примет участие в параде первый раз. Почти половина участников - вообще не военные, а кадеты, курсанты, школьники. Показа военной техники, к сожалению, не предвидится, для такого зрелища наша площадь слишком мала. На генеральную репетицию парада многие пришли посмотреть с семьями.
- Чтобы внук увидел, как это важно. С малых лет с уважением относиться к нашему государству.
В таких городах, как Киров, шествие военных по площади, строго говоря, не может даже называться парадом, это просто торжественное прохождение войск гарнизона и кадетских корпусов. Но на самом деле, все атрибуты настоящего парада присутствуют: духовой оркестр и ровно марширующие солдаты. Разве что без военной техники. Неизменно в параде принимают участие и ветераны из "Боевого братства".
ВЯЧЕСЛАВ КИСЕЛЁВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Чувства у меня хорошие, потому что я уже в 7 раз выхожу, и всегда доволен. Мы встречаемся с однополчанами, стараемся не забывать друг друга».
АНДРЕЙ БЕРЕСНЕВ, МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ ЗАПАСА:
«Это всё-таки, память и честь нашим дедам, вклад в патриотическое воспитание нашей молодёжи, символ мужества России, Победа».
В день генеральной репетиции на Театральной площади шёл небольшой дождь, а на 9 мая синоптики обещают хорошую погоду без осадков. В День Победы торжественное шествие по площади займет около получаса. Парад начнется в 10 утра.
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