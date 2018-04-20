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На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День Победы

Сегодня, 20:00 | Просмотров: 0 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В городе завершается подготовка к праздничным торжествам 9 Мая. На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День Победы. С участниками и зрителями торжественного шествия встретился Иван Швецов.

9 мая на Театральной площади строевую слаженность будут показывать 3 воинских гарнизона: из Кирова, Юрьи и Марадыково. Причем, Марадыковский гарнизон примет участие в параде первый раз. Почти половина участников - вообще не военные, а кадеты, курсанты, школьники. Показа военной техники, к сожалению, не предвидится, для такого зрелища наша площадь слишком мала. На генеральную репетицию парада многие пришли посмотреть с семьями.

- Чтобы внук увидел, как это важно. С малых лет с уважением относиться к нашему государству.

В таких городах, как Киров, шествие военных по площади, строго говоря, не может даже называться парадом, это просто торжественное прохождение войск гарнизона и кадетских корпусов. Но на самом деле, все атрибуты настоящего парада присутствуют: духовой оркестр и ровно марширующие солдаты. Разве что без военной техники. Неизменно в параде принимают участие и ветераны из "Боевого братства".

На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День ПобедыВЯЧЕСЛАВ КИСЕЛЁВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Чувства у меня хорошие, потому что я уже в 7 раз выхожу, и всегда доволен. Мы встречаемся с однополчанами, стараемся не забывать друг друга».

На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День ПобедыАНДРЕЙ БЕРЕСНЕВ, МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ ЗАПАСА:
«Это всё-таки, память и честь нашим дедам, вклад в патриотическое воспитание нашей молодёжи, символ мужества России, Победа».
 
В день генеральной репетиции на Театральной площади шёл небольшой дождь, а на 9 мая синоптики обещают хорошую погоду без осадков. В День Победы торжественное шествие по площади займет около получаса. Парад начнется в 10 утра.


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