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Активисты ОНФ провели для кировских школьников "Урок Победы - Бессмертный полк"

Сегодня, 15:00 | Просмотров: 56 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Активисты ОНФ провели для кировских школьников "Урок Победы - Бессмертный полк". Дети увидели видеоролики, посвященные Великой Победе, проверили свои знания о героях-земляках в интерактивной викторине.

«Урок Победы – Бессмертный полк» – это ежегодный проект ОНФ, в котором принимают участие школьники по всей стране. В Кирове дети рассказывали одноклассникам о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и их подвигах. Также каждый мог увидеть награды и фотографии военных лет.

Активисты ОНФ провели для кировских школьников "Урок Победы - Бессмертный полк"ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Это очень важно, в дополнение к школьной программе, чтобы через общение с участниками, которых не так много, через переживания, воспоминания складывалось ощущение, восприятие нашей истории».

Ученики седьмого класса презентовали доклад о блокаде Ленинграда. Как говорили немцы, Москва - это сердце России, а Ленинград - душа. В итоге фашистским захватчикам не удалось сломить русский народ, который отстоял Москву, Ленинград и многие другие города нашей Родины. Школьникам были показаны ролики, в которых актеры прочитали отрывки из писем, написанные нашими земляками в коротких промежутках между боями.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Есть возможность ребятам просто через себя пропустить те чувства, которые испытывали люди, находясь на грани жизни и смерти, защищая свою Родину».

Как отмечают организаторы "Урока Победы" молодое поколение должно помнить нашу историю и передавать ее из уст в уста, рассказывать о подвигах наших предков, победивших немецко-фашистских захватчиков. Пока мы говорим об этом, пока мы уделяем этому большое внимание, память о героях Великой Отечественной войны будет жить.


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