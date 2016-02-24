Возложение цветов у Вечного огня

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Цветы к Вечному Огню возложили первые лица области и города.

Среди тех, кто пришел к монументу, немало и свидетелей событий 9 мая 1945 года.

С Театральной площади участники и зрители Парада Победы по традиции направились к Вечному огню, где состоялось возложение цветов.Строевым шагом от Театральной площади до вечного огня. Первыми возлагать цветы к стеле пришли участники парада. Полицейские, сотрудники МЧС и представители других ведомств. В первых рядах и кировские школьники, кадеты и активисты Юнармии.Юнармейцы встают перед Стеллой на одно колено. Среди них нет новичков. Эти ребята участвовали в параде уже во второй раз.Море цветов, тысячи красных гвоздик. Многие кировчане пришли с портретами своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Некоторые решили в этот день пройти путь от Театральной площади до Вечного Огня еще раз - вместе с "Бессмертным полком".Кировчане дали фронту 4 тысячи танков, 2 миллиона автоматов и множество боеприпасов. Десятки тысяч кировчан награждены орденами за мужество и героический труд. Сегодня потомки героев говорят им спасибо за Великую Победу.