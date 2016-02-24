ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня пятница

11 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.5229
EURO: 74.1772
Погода в городе Кирове:
ночью:  +3...+5°C
утром:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Возложение цветов у Вечного огня

Вчера, 17:56 | Просмотров: 124 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
С Театральной площади участники и зрители Парада Победы по традиции направились к Вечному огню, где состоялось возложение цветов.

Строевым шагом от Театральной площади до вечного огня. Первыми возлагать цветы к стеле пришли участники парада. Полицейские, сотрудники МЧС и представители других ведомств. В первых рядах и кировские школьники, кадеты и активисты Юнармии.

- Взвод на месте... СТОЙ!

Юнармейцы встают перед Стеллой на одно колено. Среди них нет новичков. Эти ребята участвовали в параде уже во второй раз.

Возложение цветов у Вечного огня ВЛАДИСЛАВ ТОРОПОВ, КОМАНДИР ОТРЯДА ЮНАРМИИ:
«Ощущения самые новые. Вроде уже весь парад знаешь наизусть, но каждый раз что-то новое, либо еще более трагичное есть, что задевает до сердца».

Цветы к Вечному Огню возложили первые лица области и города.
Среди тех, кто пришел к монументу, немало и свидетелей событий 9 мая 1945 года.

Возложение цветов у Вечного огня ВЯЧЕСЛАВ ЖУРАВЛЕВ:
«В школе нас после второго урока отпустили, и мы побежали и играли в снежки, пришел домой, плачет бабушка, плачет мать. Не пришли не отец ни сын у бабушки. Вот такая была трагедия и радость все вместе».

Море цветов, тысячи красных гвоздик. Многие кировчане пришли с портретами своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Некоторые решили в этот день пройти путь от Театральной площади до Вечного Огня еще раз - вместе с "Бессмертным полком".

- Я с папой.
- И я с папой.
- У меня папа в 38-м году ушел в армию. Оттуда ушел на фронт, приехал уже в 48-м году.

Возложение цветов у Вечного огня АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«600 тысяч жителей Кировской области отправились на фронт. Почти половина, 260 тысяч не вернулись. Сегодня в Кировской области проживают более полутысячи участников боевых действий. Еще 18 тысяч тружеников тыла».

Кировчане дали фронту 4 тысячи танков, 2 миллиона автоматов и множество боеприпасов. Десятки тысяч кировчан награждены орденами за мужество и героический труд. Сегодня потомки героев говорят им спасибо за Великую Победу.

- Со слезами на глазах, короче говоря. Постоянно вспоминаю, всегда не выходит из головы, что война очень тяжелое время.
- У меня отец офицер военный, дед был военным. Дед и отец воевали.
- Нашим прадедам, дедам, которые воевали, почтить их память, сказать им спасибо за это мирное небо.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

14:43 10.05.2018


В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

Уровень воды в реке Вятке продолжает подниматься.

14:32 10.05.2018


Уровень воды в реке Вятке продолжает подниматься.

Строительство многоэтажного ТЦ на территории Коневского рынка не планируется.

14:15 10.05.2018


Строительство многоэтажного ТЦ на территории Коневского рынка не планируется.

На Старомакарьевском кладбище Вечный огонь зажгли к торжественному митингу.

14:07 10.05.2018


На Старомакарьевском кладбище Вечный огонь зажгли к торжественному митингу.

В Кировской области начались весенние полевые работы.

14:00 10.05.2018


В Кировской области начались весенние полевые работы.

Бывший игрок кировского «Динамо» стал обладателем Кубка России.

13:56 10.05.2018


Бывший игрок кировского «Динамо» стал обладателем Кубка России.

На железнодорожном переезде у деревни Оверинцы пройдут ремонтные работы.

13:45 10.05.2018


На железнодорожном переезде у деревни Оверинцы пройдут ремонтные работы.

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по кикбоксингу

20:47 10.05.2018


Турнир по кикбоксингу

Судьбу застройки у Трифонова монастыря решат через суд

20:45 10.05.2018


Судьбу застройки у Трифонова монастыря решат через суд

Общественная акция "Вятка-звучи" продолжается

20:05 10.05.2018


Общественная акция "Вятка-звучи" продолжается

В УМВД России по Кировской области рассказали о контрафактных товарах

20:01 10.05.2018


В УМВД России по Кировской области рассказали о контрафактных товарах

Вода в реке Вятке продолжается прибывать

20:00 10.05.2018


Вода в реке Вятке продолжается прибывать

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Возложение цветов у Вечного огня

24.02.2016


Возложение цветов у Вечного огня

Празднование Дня Победы в Кирове

10.05.2016


Празднование Дня Победы в Кирове

Память о подвиге

12.05.2014


Память о подвиге

Возложение цветов на Набережной Грина у Вечного огня павшим воинам

05.09.2016


Возложение цветов на Набережной Грина у Вечного огня павшим воинам

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

С Днем Победы, кировчане!

09.05.2018


С Днем Победы, кировчане!

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх