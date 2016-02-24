Возложение цветов у Вечного огня
Строевым шагом от Театральной площади до вечного огня. Первыми возлагать цветы к стеле пришли участники парада. Полицейские, сотрудники МЧС и представители других ведомств. В первых рядах и кировские школьники, кадеты и активисты Юнармии.
- Взвод на месте... СТОЙ!
Юнармейцы встают перед Стеллой на одно колено. Среди них нет новичков. Эти ребята участвовали в параде уже во второй раз.
ВЛАДИСЛАВ ТОРОПОВ, КОМАНДИР ОТРЯДА ЮНАРМИИ:
«Ощущения самые новые. Вроде уже весь парад знаешь наизусть, но каждый раз что-то новое, либо еще более трагичное есть, что задевает до сердца».
ВЯЧЕСЛАВ ЖУРАВЛЕВ:
«В школе нас после второго урока отпустили, и мы побежали и играли в снежки, пришел домой, плачет бабушка, плачет мать. Не пришли не отец ни сын у бабушки. Вот такая была трагедия и радость все вместе».
Море цветов, тысячи красных гвоздик. Многие кировчане пришли с портретами своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Некоторые решили в этот день пройти путь от Театральной площади до Вечного Огня еще раз - вместе с "Бессмертным полком".
- Я с папой.
- И я с папой.
- У меня папа в 38-м году ушел в армию. Оттуда ушел на фронт, приехал уже в 48-м году.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«600 тысяч жителей Кировской области отправились на фронт. Почти половина, 260 тысяч не вернулись. Сегодня в Кировской области проживают более полутысячи участников боевых действий. Еще 18 тысяч тружеников тыла».
Кировчане дали фронту 4 тысячи танков, 2 миллиона автоматов и множество боеприпасов. Десятки тысяч кировчан награждены орденами за мужество и героический труд. Сегодня потомки героев говорят им спасибо за Великую Победу.
- Со слезами на глазах, короче говоря. Постоянно вспоминаю, всегда не выходит из головы, что война очень тяжелое время.
- У меня отец офицер военный, дед был военным. Дед и отец воевали.
- Нашим прадедам, дедам, которые воевали, почтить их память, сказать им спасибо за это мирное небо.
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