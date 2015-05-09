Кировчане окунулись в атмосферу времен Великой Отечественной войны
Магнитола - единственное из современной техники, что установлено в этом ГАЗике с 67-го года. Уцелел не только кузов, но и мотор. Он и посей день рычит как зверь.
В коллекции Валентина Устюгова 30 ретро-машин. Есть легковушки, мотоциклы, два грузовика.
ВАЛЕНТИН УСТЮГОВ, КОЛЛЕКЦИОНЕР РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ:
«Здесь абсолютно все родное, он даже не крашенный, не вареный».
Выставка ретро-автомобилей проходит в День Победы на площади Конева. С каждым годом она собирает все больше участников и зрителей. В этот раз особенно много было детворы. Владельцы раритетных машин пускали детей в салон, давали порулить. Ребята, в свою очередь, фантазировали, где и когда могли ездить эти автомобили.
РОМА ЧЕРНЫШЕВ:
«Она воевала. Медленная, чтобы никто не выпал и везде могла проехать».
Наиболее подробно здесь представлен советский автопром - "Волги", "копейки", "Запорожцы" и, конечно, старые-добрые "Москвичи".
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«За рулем именно такого "Москвича" в фильме "Осторожно, бабушка" ездила Фаина Раневская. Действительно, в 50-60-е гг. женщина могла управлять таким автомобилем. Здесь все как в современном - руль, сцепление, тормоз, газ. Единственное отличие - коробка передач не внизу, а прямо на руле».
Этот красавец вполне мог оказаться на свалке, если бы не попался в руки Евгению Носову. Три года коллекционер доводил машину до ума - сегодня прокатиться на таком мечтает каждый.
ЕВГЕНИЙ НОСОВ, КОЛЛЕКЦИОНЕР РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ:
«Я его из-под забора, ржавого, движок стоял не родной. Сейчас он на сто процентов оригинал, все родное стоит».
Участники парада ретро-автомобилей подготовились к Дню Победы основательно. Многие пришли в костюмах военного времени, и порой, даже затмевали популярность своего "железного коня".
ЮРИЙ ВЕСНИН, УЧАСТНИК ПАРАДА РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ:
«От всей души поздравляю с великим праздником Победы. Ура!».
Были и те, кто привез с собой гармонь и праздничное настроение.
- Сегодня мы приготовили уху из белой рыбки на углях.
Самая вкусная площадка в День Победы расположилась на Набережной Грина. Здесь с утра и до самого вечера проходил фестиваль "Вкус Победы". Кафе и рестораны города представили свои варианты меню 45 года.
Вот, например, как раньше сдобривали пшенную кашу.
МАКСИМ КОРСАКОВ, ПОВАР:
«Пшенка отваривается, туда добавляется лук и чеснок, соль, специи».
Все рецепты повара брали из старых книг и из рассказов бабушек. Алексей Еремин в этом году решил приготовить по-настоящему солдатскую кашу - перловую.
АЛЕКСЕЙ ЕРЕМИН, ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА:
«Из овощей я брал морковь, лук. Лука тогда, конечно, было мало - он вымерзал, так, что больше моркови. И добавил тушенку, варил часа два».
Каша должна настояться - лучше как здесь, в солдатском термосе. Кстати, в этом году рестораны подготовились основательно - повара были в гимнастерках и пилотках, палатки украсили атрибутами военного времени. Для особых ценителей старины привезли граммофон с виниловыми пластинками.
- Соловьи, не тревожьте меня.
Окунуться в атмосферу времен Великой Отечественной войны, по традиции можно было в сквере "Борцам революции" у Динамовского проезда. В самой большой палатке развернулся эвакогоспиталь. Реконструкторы постарались сделать все как было в военные годы: достали бинты, склянки, манометр сороковых годов. Здесь есть даже хирургические инструменты, которыми врачи проводили операции.
МИХАИЛ АФОНАСЬЕВ, ВОЛОНТЕР:
«Знакомим и с самыми страшными инструментами - это хирургическая пила для ампутации конечностей. Так же, загадка для всех, что это? Это измельчитель таблеток, если нужно сделать порошок».
Большое внимание привлекла коллекция старинных фотоаппаратов. Илья Державин собирает их много лет и с удовольствием рассказывает о каждом. Вот, например, один из самых необычных - стереофотоаппарат "Любитель".
ИЛЬЯ ДЕРЖАВИН, КОЛЛЕКЦИОНЕР ФОТОАППАРАТОВ:
«Если сейчас мы фотографируем вот так, то данный фотоаппарат является стерео и прицел осуществляется внизу в зеркальном отражении».
В считанные минуты сквер на Динамовском стал одной большой фото-зоной. И не случайно - повод для снимка был буквально на каждом шагу. Рядом с вооруженными до зубов спецназовцами огневые точки заняли бойцы Красной Армии. Крепкий солдатский ремень, подсумок, в нем знакомая каждому солдату РГД 42-я и Ф-1. Форма самая простая, но зато теплая.
СЕРГЕЙ МУХОДАНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА ИМ. ГРИГОРИЯ БУЛАТОВА:
«Обычный ватник, под ним гимнастерка. Шаровары с наколенниками и сапоги. В День Победы каждый смог погрузиться в атмосферу военных лет и ненадолго заглянуть в прошлое».
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