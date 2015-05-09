Кировчане окунулись в атмосферу времен Великой Отечественной войны

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Атмосфера праздника 9 мая ощущалась буквально на каждом шагу. О самых интересных моментах - в репортаже Юлии Шалаевой.Магнитола - единственное из современной техники, что установлено в этом ГАЗике с 67-го года. Уцелел не только кузов, но и мотор. Он и посей день рычит как зверь.В коллекции Валентина Устюгова 30 ретро-машин. Есть легковушки, мотоциклы, два грузовика.Выставка ретро-автомобилей проходит в День Победы на площади Конева. С каждым годом она собирает все больше участников и зрителей. В этот раз особенно много было детворы. Владельцы раритетных машин пускали детей в салон, давали порулить. Ребята, в свою очередь, фантазировали, где и когда могли ездить эти автомобили.Наиболее подробно здесь представлен советский автопром - "Волги", "копейки", "Запорожцы" и, конечно, старые-добрые "Москвичи".Этот красавец вполне мог оказаться на свалке, если бы не попался в руки Евгению Носову. Три года коллекционер доводил машину до ума - сегодня прокатиться на таком мечтает каждый.Участники парада ретро-автомобилей подготовились к Дню Победы основательно. Многие пришли в костюмах военного времени, и порой, даже затмевали популярность своего "железного коня".Были и те, кто привез с собой гармонь и праздничное настроение.Самая вкусная площадка в День Победы расположилась на Набережной Грина. Здесь с утра и до самого вечера проходил фестиваль "Вкус Победы". Кафе и рестораны города представили свои варианты меню 45 года.Вот, например, как раньше сдобривали пшенную кашу.Все рецепты повара брали из старых книг и из рассказов бабушек. Алексей Еремин в этом году решил приготовить по-настоящему солдатскую кашу - перловую.Каша должна настояться - лучше как здесь, в солдатском термосе. Кстати, в этом году рестораны подготовились основательно - повара были в гимнастерках и пилотках, палатки украсили атрибутами военного времени. Для особых ценителей старины привезли граммофон с виниловыми пластинками.Окунуться в атмосферу времен Великой Отечественной войны, по традиции можно было в сквере "Борцам революции" у Динамовского проезда. В самой большой палатке развернулся эвакогоспиталь. Реконструкторы постарались сделать все как было в военные годы: достали бинты, склянки, манометр сороковых годов. Здесь есть даже хирургические инструменты, которыми врачи проводили операции.Большое внимание привлекла коллекция старинных фотоаппаратов. Илья Державин собирает их много лет и с удовольствием рассказывает о каждом. Вот, например, один из самых необычных - стереофотоаппарат "Любитель".В считанные минуты сквер на Динамовском стал одной большой фото-зоной. И не случайно - повод для снимка был буквально на каждом шагу. Рядом с вооруженными до зубов спецназовцами огневые точки заняли бойцы Красной Армии. Крепкий солдатский ремень, подсумок, в нем знакомая каждому солдату РГД 42-я и Ф-1. Форма самая простая, но зато теплая.