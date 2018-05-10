Вода в реке Вятке продолжается прибывать

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Уровень воды в реке Вятке в черте Кирова достиг отметки плюс 427 сантиметров от нулевого поста. Подтоплений жилых домов и придомовых территорий пока нет.Сохраняется подтопление дорог в Верестниках, в слободах Широковская и Дымково, на перекрестке улиц Луначарского и Пермская. Отметим, что дорога в Верестниках представляет собой экстремальный аттракцион. Форсировать водную преграду отваживаются только грузовики, за которыми наблюдают водители легковых машин.Спасатели управления гражданской защиты готовы в любой момент оказать помощь населению по доставке продуктов, питьевой воды, медицинской помощи. Пока таких заявок не поступало. Ежедневно оперативные группы совершают объезд территорий возможного затопления, чтобы оценить обстановку. Также каждый день обновляются данные по половодью на информационных щитах, включая правила безопасности, адреса и телефоны экстренных служб, список предприятий торговли, осуществляющих продажу продуктов первой необходимости. Силами управляющих компаний по необходимости производится ремонт пешеходных настилов на придомовых территориях. Также проводится дополнительный лабораторный мониторинг качества воды в Вятке в районе водозабора в Корчёмкино. Превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено. Добавим, что по прогнозам синоптиков пик паводка в районе Кирова придётся на 12-13 мая. Вода может подняться до отметки +445 см.