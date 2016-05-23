В Кирове стартовала кампания летнего трудоустройства подростков

Отдохнуть и заработать. В областном центре стартовала кампания летнего трудоустройства подростков.
Киров один из немногих городов, где всерьез занимаются организацией трудового отдыха несовершеннолетних. На эти цели из городского бюджета ежегодно выделяются средства. Нынче это сумма свыше семи миллионов рублей. Деньги идут на возмещение затрат по заработной плате работодателям. К ним относятся муниципальные учреждения культуры, образования, спорта. На работу они принимают ребят от 14 до 18 лет. Этим летом планируется задействовать свыше тысячи подростков.
КСЕНИЯ КРОШИХИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы приоритетно трудоустраиваем детей, состоящих на разных формах учета. Мы приглашения им раздаем ежегодно. Каждый ребенок его получает в образовательном учреждении. Если он не хочет работать в школе, то он может трудоустроиться через теруправление по району города».
Ребенок может работать по четыре часа ежедневно. В приоритете уборка парков, скверов, улиц от мусора. Этот трудовой десант высадился на Филейке у самолета. В порядок прилегающую территорию он привел менее чем за час. Тем самым, был дан старт экологической акции "Сохраняя природу, спасем будущее". Ее цель - прибрать социально значимые общественные места Октябрьского района города Кирова.
КСЕНИЯ ОКУЛОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОРГОТДЕЛА ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ:
«На этом объекте прибираются 11 ребят, которые трудоустроены в организации "Юкона". У нас прибираются ребятки, трудоустроенные в Костино. Они прибираются у пруда, в зеленой зоне поселка. Т.е. они солидарны с нами».
Акция еженедельная. В ближайших планах убрать мусор в зеленой зоне на перекрестке улиц Дзержинского и Луганской, а также в сквере на пересечении Дзержинского и Октябрьского проспекта. Отметим, что в среднем подростки за трудовую вахту зарабатывают до 5 тысяч рублей. Плюс, им полагается выплата от центра занятости.
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