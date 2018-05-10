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В дискуссионном клубе «Так-то Да!» первое заседание посвятили утилизации мусора

Вчера, 20:48 | Просмотров: 119 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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По предложению Общественной палаты Российской Федерации в Кировской области начал работу дискуссионный клуб «Так-то Да!». Его цель – обсуждение актуальных вопросов и проблем региона. Первое заседание посвятили теме вывоза и утилизации мусора.

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, создание мусоросортировочных заводов и мусороперегрузочных станций. Кировская область, как и все регионы страны, готовится к переходу на новую систему обращения с отходами. Он будет постепенным и займет период в десять лет. В течении них будет создана грамотно выстроенная и прозрачная схема уборки и вывоза мусора.

В дискуссионном клубе «Так-то Да!» первое заседание посвятили утилизации мусораАЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня уже можно точно констатировать, что с точки зрения определенных процедур Кировская область выполнила все требования. Осталось только установить тариф. Срок этот до 20 декабря. И мы официально заявляем, что переход на новую систему обращения с ТКО состоится с начала 19-го года».
 
 
Эффективность новой системы будет зависеть от регионального оператора. По результатам конкурсного отбора он в области уже определен и с 1 января будущего года получит право на обращение с твердыми коммунальными отходами.

В дискуссионном клубе «Так-то Да!» первое заседание посвятили утилизации мусораИРИНА ТОРОПОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА:
«Частным домовладениям, управляющим компаниям и ТСЖ больше не будет надо искать подрядчика на действующем рынке».
 
В заседании дискуссионного клуба участвовали представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, гражданские активисты. Мониторинг создания новой системы ведут и федеральные общественные институты.

В дискуссионном клубе «Так-то Да!» первое заседание посвятили утилизации мусораАЛЬБИНА ДУДАРЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:
«Эти три сводных доклада войдут в один и к 1 августа мы должны будем сказать нашим гражданским обществом как мы видим эту систему обращения с отходами, идет не идет реформа, где у нее есть пробуксовки. Поэтому, выслушав вас мы также постараемся включить в доклад ваш регион».
 
Острых тем по вопросу утилизации мусора в ходе откровенного разговора было поднято немало. Но общее понимание важности темы и ее успешной реализации в регионе позволило провести дискуссию в конструктивном русле.

В дискуссионном клубе «Так-то Да!» первое заседание посвятили утилизации мусораИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень важно, чтобы в обсуждении принимала участие общественность. Чтобы не осталось темных пятен. Чтобы сразу с первого дня мы говорили на одном языке, понимали остроту проблемы, понимали способы их решения».
 
 
По окончании заседания клуба было принято еще раз вернуться к рассмотрению новой системы обращения с отходами ближе к началу ее действия.


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