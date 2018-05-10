В дискуссионном клубе «Так-то Да!» первое заседание посвятили утилизации мусора

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«Сегодня уже можно точно констатировать, что с точки зрения определенных процедур Кировская область выполнила все требования. Осталось только установить тариф. Срок этот до 20 декабря. И мы официально заявляем, что переход на новую систему обращения с ТКО состоится с начала 19-го года».

«Очень важно, чтобы в обсуждении принимала участие общественность. Чтобы не осталось темных пятен. Чтобы сразу с первого дня мы говорили на одном языке, понимали остроту проблемы, понимали способы их решения».

По предложению Общественной палаты Российской Федерации в Кировской области начал работу дискуссионный клуб «Так-то Да!». Его цель – обсуждение актуальных вопросов и проблем региона. Первое заседание посвятили теме вывоза и утилизации мусора.Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, создание мусоросортировочных заводов и мусороперегрузочных станций. Кировская область, как и все регионы страны, готовится к переходу на новую систему обращения с отходами. Он будет постепенным и займет период в десять лет. В течении них будет создана грамотно выстроенная и прозрачная схема уборки и вывоза мусора.Эффективность новой системы будет зависеть от регионального оператора. По результатам конкурсного отбора он в области уже определен и с 1 января будущего года получит право на обращение с твердыми коммунальными отходами.В заседании дискуссионного клуба участвовали представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, гражданские активисты. Мониторинг создания новой системы ведут и федеральные общественные институты.Острых тем по вопросу утилизации мусора в ходе откровенного разговора было поднято немало. Но общее понимание важности темы и ее успешной реализации в регионе позволило провести дискуссию в конструктивном русле.По окончании заседания клуба было принято еще раз вернуться к рассмотрению новой системы обращения с отходами ближе к началу ее действия.