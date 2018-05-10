В дискуссионном клубе «Так-то Да!» первое заседание посвятили утилизации мусора
Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, создание мусоросортировочных заводов и мусороперегрузочных станций. Кировская область, как и все регионы страны, готовится к переходу на новую систему обращения с отходами. Он будет постепенным и займет период в десять лет. В течении них будет создана грамотно выстроенная и прозрачная схема уборки и вывоза мусора.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИРИНА ТОРОПОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА:
«Частным домовладениям, управляющим компаниям и ТСЖ больше не будет надо искать подрядчика на действующем рынке».
В заседании дискуссионного клуба участвовали представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, гражданские активисты. Мониторинг создания новой системы ведут и федеральные общественные институты.
АЛЬБИНА ДУДАРЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:
«Эти три сводных доклада войдут в один и к 1 августа мы должны будем сказать нашим гражданским обществом как мы видим эту систему обращения с отходами, идет не идет реформа, где у нее есть пробуксовки. Поэтому, выслушав вас мы также постараемся включить в доклад ваш регион».
Острых тем по вопросу утилизации мусора в ходе откровенного разговора было поднято немало. Но общее понимание важности темы и ее успешной реализации в регионе позволило провести дискуссию в конструктивном русле.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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