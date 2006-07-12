Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла

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«Церковь их особенно выделяет, потому что они не жалели своих сил, здоровья. Они оставили свои семьи, чтобы весь мир узнал, что Господь их любит и уготовил им жизнь вечную такую».

Сегодня православные верующие отмечают большой праздник - День апостолов Петра и Павла. В этот день в храмах всегда многолюдно и радостно.Настоятель Спасского собора - отец Петр - празднует свои именины. Апостол Петр был одним из ближайших учеников Христа при его земной жизни, а Павел начал проповедовать евангельские события намного позднее.Апостол Павел, как и апостол Петр много потрудились в распространении Христианской веры. Они оба мученически погибли в 67 году нашей эры в Риме, и их память празднуется в один день.Для постившихся закончился Петров пост - период воздержания. В День святых апостолов Петра и Павла на праздничные богослужения всегда приходит много верующих.Добавим, что молебны во имя святых Петра и Павла прошли во всех храмах Кирова и области.