Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла
- Батюшку Петра поздравить. У него сегодня именины. Пост заканчивается. Все очень хорошо.
Настоятель Спасского собора - отец Петр - празднует свои именины. Апостол Петр был одним из ближайших учеников Христа при его земной жизни, а Павел начал проповедовать евангельские события намного позднее.
ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Очень приятно, когда поздравляют прихожане. Чувствуется, что мы едины, одна семья. Они дарят свою любовь, мы в ответ - свою любовь».
Апостол Павел, как и апостол Петр много потрудились в распространении Христианской веры. Они оба мученически погибли в 67 году нашей эры в Риме, и их память празднуется в один день.
ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
- Во-первых, у меня сегодня дедушка именинник. Я постоянно сюда хожу. Тут мой второй дом. А сегодня еще и праздник.
- Душа зовет, очень хочется в такой праздник помолиться.
Добавим, что молебны во имя святых Петра и Павла прошли во всех храмах Кирова и области.
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