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Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла

Вчера, 17:32 | Просмотров: 137 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Сегодня православные верующие отмечают большой праздник - День апостолов Петра и Павла. В этот день в храмах всегда многолюдно и радостно.

- Батюшку Петра поздравить. У него сегодня именины. Пост заканчивается. Все очень хорошо.

Настоятель Спасского собора - отец Петр - празднует свои именины. Апостол Петр был одним из ближайших учеников Христа при его земной жизни, а Павел начал проповедовать евангельские события намного позднее.

Православные верующие отмечают День апостолов Петра и ПавлаПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Очень приятно, когда поздравляют прихожане. Чувствуется, что мы едины, одна семья. Они дарят свою любовь, мы в ответ - свою любовь».

Апостол Павел, как и апостол Петр много потрудились в распространении Христианской веры. Они оба мученически погибли в 67 году нашей эры в Риме, и их память празднуется в один день.

ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Церковь их особенно выделяет, потому что они не жалели своих сил, здоровья. Они оставили свои семьи, чтобы весь мир узнал, что Господь их любит и уготовил им жизнь вечную такую».
 
 
Для постившихся закончился Петров пост - период воздержания. В День святых апостолов Петра и Павла на праздничные богослужения всегда приходит много верующих.

- Во-первых, у меня сегодня дедушка именинник. Я постоянно сюда хожу. Тут мой второй дом. А сегодня еще и праздник.
- Душа зовет, очень хочется в такой праздник помолиться.

Добавим, что молебны во имя святых Петра и Павла прошли во всех храмах Кирова и области.


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