Активисты ОНФ проводят проверки детских площадок
Сломанные качели, некошеная трава, разорванные и ржавые листы на горках, торчащие гвозди, порванная сетка-рабица - всё это ожидает детей на некоторых детских и спортивных площадках нашего города. В прошлом году кусок металлического ограждения чуть не лишил ребенка глаза. Активисты ОНФ каждый год в летний период времени проверяют площадки на их безопасность. В случае обнаружения дефектов они обращаются в органы власти для того, чтобы эти объекты были приведены в нормальное состояние.
НАТАЛЬЯ НОВИКОВА, ЧЛЕН КОМАНДЫ "МОЛОДЕЖКА ОНФ":
«К нам обратились жители этого микрорайона с жалобой на то, что здесь отличная детская площадка, она новая, но с двух сторон она ограждена, так скажем, вот такими заброшенными зданиями, куда есть свободный доступ для детей, и, соответственно, там они могут повредить свое здоровье».
Для Елены Коковиной, у которой есть маленький ребенок, такое соседство с игровой площадкой не устраивает. Она считает, что старые дома могут привлекать внимание детей. Кроме этого, существуют и другие не менее опасные проблемы.
ЕЛЕНА КОКОВИНА:
«Выход с детской площадки прямо на проезжую часть, вот тут машины всё время объезжают, и как бы если дети за мячами выбегают, то есть опасность попасть под колеса машины».
Еще одна опасная для детей территория находится на улице Розы Люксембург. Недавно территориальное управление Первомайского района заявило о том, что в районе нет опасных детских и спортивных площадок. Но качели без сидений, мусор и порванная сетка-рабица говорят об обратном. В прошлом году благодаря такому мониторингу было приведено в нормативный порядок большинство площадок, которые являлись неблагополучными. Этим летом общественниками проверено уже более 50 площадок в Кирове, Слободском, Кирово-Чепецке и других населенных пунктах.
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