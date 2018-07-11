Активисты ОНФ проводят проверки детских площадок

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Активисты Общероссийского Народного фронта проводят проверки детских площадок. В одном из рейдов побывала и наша съемочная группа.Сломанные качели, некошеная трава, разорванные и ржавые листы на горках, торчащие гвозди, порванная сетка-рабица - всё это ожидает детей на некоторых детских и спортивных площадках нашего города. В прошлом году кусок металлического ограждения чуть не лишил ребенка глаза. Активисты ОНФ каждый год в летний период времени проверяют площадки на их безопасность. В случае обнаружения дефектов они обращаются в органы власти для того, чтобы эти объекты были приведены в нормальное состояние.Для Елены Коковиной, у которой есть маленький ребенок, такое соседство с игровой площадкой не устраивает. Она считает, что старые дома могут привлекать внимание детей. Кроме этого, существуют и другие не менее опасные проблемы.Еще одна опасная для детей территория находится на улице Розы Люксембург. Недавно территориальное управление Первомайского района заявило о том, что в районе нет опасных детских и спортивных площадок. Но качели без сидений, мусор и порванная сетка-рабица говорят об обратном. В прошлом году благодаря такому мониторингу было приведено в нормативный порядок большинство площадок, которые являлись неблагополучными. Этим летом общественниками проверено уже более 50 площадок в Кирове, Слободском, Кирово-Чепецке и других населенных пунктах.