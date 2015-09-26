27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

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Сразу два уникальных астрономических явлений можно будет наблюдать в течение 27 июля 2018 года: полное затмение Луны и великое противостояние Марса.

Такое совпадение случается крайне редко - один раз в 25 тысяч лет!

Лунное затмение начнется с 21:24 и продолится до 01:19 (мск). Его смогут увидеть жители практически всех регионов России, в том числе и кировчане.

Луна пройдёт через центр земной тени. Диск Луны в этот день будет минимален, поэтому затмение станет самым продолжительным в XXI веке. Полная фаза затмения продлится 1 час 43 минуты: с 22:30 до 00:13 (мск).

В Кирове полная Луна взойдет над юго-восточным горизонтом в 20:02 мск. В момент максимальной фазы затмения высота спутника земли над горизонтом составит 11 градусов.

Около 21:00 там же, вслед за Луной появится ярко-красный Марс. Обе планеты будут иметь красный цвет и представят собой редкое зрелище!

Великим противостоянием астрономы называют сближение Земли и Марса. Три небесных тела - Солнце, Земля и Марс — расположатся на одной линии. Земля будет находится точно посередине, а Марс противостоять Солнцу.

Во время великих противостояний Марс светит ярче Юпитера, и видимый диаметр планеты увеличивается в 5 раз. В любительский телескоп можно будет рассмотреть элементы поверхности Марса: крупные области и южную полярную шапку.

Добавим, что следующее великое противостояние произойдет 16 сентября 2035 года.

по материалам vk.com/meteokirov