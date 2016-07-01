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Новости / Общество

В садоводствах провели акцию «Сообщите о пьяном водителе!»

Вчера, 11:33 | Просмотров: 104 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Перед выходными днями садоводческие товарищества на особом контроле. Здесь, например, можно встретить за рулем подростков, не имеющих прав, или нетрезвых водителей. 

Сотрудники ГИБДД призывают: "Сообщите о пьяном водителе!" Каждый звонок по номеру 02, может спасти чью-то жизнь.

В садоводствах провели акцию «Сообщите о пьяном водителе!»АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«В рамках мероприятия мы проводим профилактические беседы и разъясняем все действия, которые должны выполнять председатели, а также представители кооператива при виде водителя с признаками опьянения. То есть сразу же набирать телефон. Номер телефона 02 или 102 и передавать информацию о водителе с признаками опьянения. Сразу же выдвинется ближайший наряд и примет все соответствующие меры».

Прошлогодняя акция ГИБДД, призывающая сообщать о пьяных водителях, принесла хорошие результаты. Многие ответственные граждане сообщали о нарушениях, а некоторые продолжают это делать без напоминаний. В товариществе "Звезда" активные садоводы и вовсе организовали дружину. 

В садоводствах провели акцию «Сообщите о пьяном водителе!»ЕВГЕНИЙ ПЕТЕЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ЗВЕЗДА»:
«Просто делать обход по территории и близлежащей… И в случае, если замечен неуверенно управляющий транспортным средством водитель, сообщать по телефону 02, 102. А почему мы это сделали? Потому что в летний период у нас очень много детей именно дошкольного возраста. И они теряются, здесь у них движения не осмысленные, а пьяны водитель это сразу что? ДТП!»

На территории товарищества установлены видеокамеры и пункт наблюдения. Однако, далеко не все понимают насколько важно сообщать о пьяных водителях. 

- В будущем, если вы видели гражданина с признаками опьянения, то есть он садится за руль…
- Ну сам лично бы ему порекомендовал за руль не садиться. 
- Это уже первый положительный шаг, а второй, если он сел и поехал, позвоните в 02 или 102. Передайте информацию. 

Часто, людям даже не приходит в голову, что донос и сообщение о преступлении - это не одно и то же. Сообщить в полицию, заметив пьяного водителя, можно совершенно анонимно. Это не просто гражданский долг, но и реальная возможность предотвратить трагедии. Только за год в Кирове уже было выявлено более 400 водителей с признаками алкогольного опьянения.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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