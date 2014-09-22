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В Кирове спроектировали качели для детей-инвалидов

Вчера, 17:50 | Просмотров: 178 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове спроектировали и создали карусель и качели для инвалидов-колясочников. Это стало возможно благодаря благотворительному проекту "Город спорта", организаторами которого так же являются кировчане. 

Перед создателями этой конструкции стояла только одна задача - сделать карусель доступной для детей, которые прикованы к инвалидным креслам. И у них это получилось.

В Кирове спроектировали качели для детей-инвалидов ЕЛЕНА СЕМЁНОВА, ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ГОРОД СПОРТА":
«Карусель оборудована пандусом по которому можно подъезжать на инвалидном кресле. Здесь фиксатор, ребенок сюда заезжает - самостоятельно или с помощью воспитателя и фиксирует».

Эта карусель создана для детей, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Конструкция разработана так, что кататься на карусели могут одновременно три ребенка в колясках. 

- Дети могут сидеть и самостоятельно управлять каруселью, рядом могут стоять сопровождающие и помогать. 

Карусель для детей с ограниченными возможностями станет частью спортивно-развлекательного комплекса, который оборудуют на территории Уфимской школы-интерната. Туда же отправиться и эта необычная качели. Она спроектирована таким образом, что пользоваться ей могут дети с ДЦП как в коляске, так и без нее.

ЕЛЕНА СЕМЁНОВА, ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ГОРОД СПОРТА":
«Вот на эти качели придумали специальный пандус, который опускается - коляска заезжает и фиксируется в таком положении, чтобы было безопасно».

Для ребят, которые могут передвигаться без инвалидного кресла здесь оборудовано специальное сидение с подставкой для ног. Все эти конструкции придумали и воплотили в жизнь кировские инженеры. Сначала с нуля были сделаны чертежи, затем все детали сварили и собрали. С таким заказом кировчане столкнулись впервые, но теперь готовы сделать спортивный объект для инвалидов любой сложности. 

В Кирове спроектировали качели для детей-инвалидов СВЕТЛАНА ФУКАЛОВА, ИНЖЕНЕР КИРОВСКОГО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:
«Еще возможны силовые тренажеры, детские площадки, комплексы для детей-инвалидов».

Качели уже совсем скоро отправятся в Уфу. Открытие площадки для детей с ограниченными возможностями там запланировано в сентябре. Это инициатива - часть большого благотворительного проекта "Город спорта". Его организаторами так же являются кировчане. По их словам, если в Кирове найдутся люди, готовые помочь реализовать подобный проект для детей-инвалидов на территории Кировской области, они готовы за него взяться. 


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