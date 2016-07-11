ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

16 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.7044
EURO: 75.2492
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане

Вчера, 11:48 | Просмотров: 157 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. К памятной дате в Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане.

15 февраля исполняется тридцать лет со дня вывода российских войск из Афганистана. 80 наших земляков отдали свою жизнь за родину, выполняя долг. 20 лет назад в Нововятске во дворе школы № 62 открылся музей, в котором можно было увидеть личные вещи солдат, воевавших в Афганистане. В этом году произошла реконструкция музея и пополнение коллекции экспонатов.

В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане ВЛАДИМИР МЫШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИИ "БОЕВОЕ БРАТСТВО":
«Мы, в первую очередь, расширили территорию музея, чтобы у нас гораздо больше мы могли разместить наших экспонатов, потому что экспонатов очень много, несут ветераны войны в Афганистане, наши поисковики, ветераны боевых действий на Северном Кавказе, родные и близкие наших погибших».
 
 
На открытии в музее не было свободного пространства, многим из людей очень дорого это место. Пришли первые лица города и области, ветераны-афганцы, родственники погибших при боевых действиях, также воспитанники военно-патриотических объединений и кадеты. Слова благодарности, воспоминания и планы на будущее прозвучали в теплой, дружеской обстановке.

ВЛАДИМИР МЫШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИИ "БОЕВОЕ БРАТСТВО":
«Я сегодня, в первую очередь, хочу сказать всем большое спасибо, кто принимал участие в строительстве этого музея, помогал не просто даже его ремонтировать, а всегда поддерживать его в таком состоянии, потому что за эти 20 лет здесь прошло очень много уроков мужества, здесь уже не одно поколение было воспитано нашей молодёжи».

В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане ИВАН ЛИТВИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА":
«Мне чем ценен этот музей, что ребята - сами афганцы приходили в своё время, ценность этого всего, что всё своими руками они создавали то что, я вам честно скажу, что туда заходишь и 20 лет назад, и сейчас, и ты понимаешь, что сделано от души, от сердца».
 
 
Нововятская школа носит имя Героя Советского союза Александра Опарина, погибшего в Афганистане. Майор получил смертельные ранения, когда прикрывал отход своих бойцов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кирово-чепецкий спортсмен стал бронзовым призером первенства ПФО.

16:14 15.02.2019


Кирово-чепецкий спортсмен стал бронзовым призером первенства ПФО.

Воспитанник кировской школы лыжных гонок выступит на чемпионате мира в Австрии.

16:09 15.02.2019


Воспитанник кировской школы лыжных гонок выступит на чемпионате мира в Австрии.

Воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики выиграл зимний чемпионат России.

15:26 15.02.2019


Воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики выиграл зимний чемпионат России.

В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

13:20 14.02.2019


В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

В Кирове ищут водителя, скрывшегося от следствия.

13:07 14.02.2019


В Кирове ищут водителя, скрывшегося от следствия.

В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

12:57 14.02.2019


В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Легендарный хоккеист Александр Мальцев отпразднует свой юбилей в родном городе.

12:25 14.02.2019


Легендарный хоккеист Александр Мальцев отпразднует свой юбилей в родном городе.

Все новости

Вести. Кировская область

На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову

14:48 15.02.2019


На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову

Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

14:46 15.02.2019


Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

11:54 15.02.2019


В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

11:53 15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане

11:48 15.02.2019


В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове отметили 30-летие областной общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане

11.07.2016


В Кирове отметили 30-летие областной общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане

День вывода войск из Афганистана

16.02.2012


День вывода войск из Афганистана

15-летие музея афганцев в Нововятском районе города Кирова

13.02.2014


15-летие музея афганцев в Нововятском районе города Кирова

Открытие музея воинской славы в городе Кирове

17.02.2014


Открытие музея воинской славы в городе Кирове

26 годовщина вывода войск из Афганистана

16.02.2015


26 годовщина вывода войск из Афганистана

Акция памяти

28.12.2009


Акция памяти

Популярные новости

В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

05.02.2019


В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

Какова судьба регионального материнского капитала?

11.02.2019


Какова судьба регионального материнского капитала?

В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

05.02.2019


В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

08.02.2019


Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

04.02.2019


В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх