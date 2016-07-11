В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане
15 февраля исполняется тридцать лет со дня вывода российских войск из Афганистана. 80 наших земляков отдали свою жизнь за родину, выполняя долг. 20 лет назад в Нововятске во дворе школы № 62 открылся музей, в котором можно было увидеть личные вещи солдат, воевавших в Афганистане. В этом году произошла реконструкция музея и пополнение коллекции экспонатов.
ВЛАДИМИР МЫШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИИ "БОЕВОЕ БРАТСТВО":
ВЛАДИМИР МЫШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИИ "БОЕВОЕ БРАТСТВО":
«Я сегодня, в первую очередь, хочу сказать всем большое спасибо, кто принимал участие в строительстве этого музея, помогал не просто даже его ремонтировать, а всегда поддерживать его в таком состоянии, потому что за эти 20 лет здесь прошло очень много уроков мужества, здесь уже не одно поколение было воспитано нашей молодёжи».
ИВАН ЛИТВИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА":
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
11.07.2016
В Кирове отметили 30-летие областной общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане
Популярные новости
05.02.2019