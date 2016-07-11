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«Мы, в первую очередь, расширили территорию музея, чтобы у нас гораздо больше мы могли разместить наших экспонатов, потому что экспонатов очень много, несут ветераны войны в Афганистане, наши поисковики, ветераны боевых действий на Северном Кавказе, родные и близкие наших погибших».

«Мне чем ценен этот музей, что ребята - сами афганцы приходили в своё время, ценность этого всего, что всё своими руками они создавали то что, я вам честно скажу, что туда заходишь и 20 лет назад, и сейчас, и ты понимаешь, что сделано от души, от сердца».

Сегодня в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. К памятной дате в Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане.15 февраля исполняется тридцать лет со дня вывода российских войск из Афганистана. 80 наших земляков отдали свою жизнь за родину, выполняя долг. 20 лет назад в Нововятске во дворе школы № 62 открылся музей, в котором можно было увидеть личные вещи солдат, воевавших в Афганистане. В этом году произошла реконструкция музея и пополнение коллекции экспонатов.На открытии в музее не было свободного пространства, многим из людей очень дорого это место. Пришли первые лица города и области, ветераны-афганцы, родственники погибших при боевых действиях, также воспитанники военно-патриотических объединений и кадеты. Слова благодарности, воспоминания и планы на будущее прозвучали в теплой, дружеской обстановке.Нововятская школа носит имя Героя Советского союза Александра Опарина, погибшего в Афганистане. Майор получил смертельные ранения, когда прикрывал отход своих бойцов.