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Новости / Общество

Вручение медалей афганцам в Орлове

Сегодня, 10:37 | Просмотров: 98 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Орлове прошло торжественные мероприятия, посвященные 30-летию завершения выполнения задач 40-ой армией в Афганистане.

30 лет прошло с того дня, когда для советских войск закончилась война в Афганистане. Но чувства со временем не притупляются. Николай Дубровин о тех страшных днях вспоминает и говорит с особым трепетом, на медаль — «За боевые заслуги».

Вручение медалей афганцам в ОрловеНИКОЛАЙ ДУБРОВИН, УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ:
«Это отпечаток очень сильно лежит на душе, потому что приходилось не только видеть свои потери, но и самим стрелять. Поэтому очень сложно это объяснить».

В боевых действиях, которые продолжались чуть меньше 10 лет, принимали участие больше полумиллиона военнослужащих, почти 15 тысяч погибли. Военную службу в Афгане прошли 38 человек из Орлова. Из них пятеро не вернулись домой.

Вручение медалей афганцам в ОрловеЮРИЙ РЫБКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, не будет банальным, если сказать, что это праздник со слезами на глазах. Праздник торжественно-печальный».

Для них война закончилась, для нас - стала частицей истории. О героизме солдат молодые люди узнают не из книг, а по рассказам воинов-интернационалистов.

Вручение медалей афганцам в ОрловеВЛАДИМИР МОХОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА:
«Это мероприятие мы приурочили как для молодежи нашего района, города, как урок мужества, то есть дать им понять, что вот, ребята у нас такое было, такое есть».

Каждый год 15 февраля для них - особый день. Встречаются с друзьями-афганцами, чтобы вспомнить тех, кто отдал жизнь, защищая страну.


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