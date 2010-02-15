Вручение медалей афганцам в Орлове

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В Орлове прошло торжественные мероприятия, посвященные 30-летию завершения выполнения задач 40-ой армией в Афганистане.30 лет прошло с того дня, когда для советских войск закончилась война в Афганистане. Но чувства со временем не притупляются. Николай Дубровин о тех страшных днях вспоминает и говорит с особым трепетом, на медаль — «За боевые заслуги».В боевых действиях, которые продолжались чуть меньше 10 лет, принимали участие больше полумиллиона военнослужащих, почти 15 тысяч погибли. Военную службу в Афгане прошли 38 человек из Орлова. Из них пятеро не вернулись домой.Для них война закончилась, для нас - стала частицей истории. О героизме солдат молодые люди узнают не из книг, а по рассказам воинов-интернационалистов.Каждый год 15 февраля для них - особый день. Встречаются с друзьями-афганцами, чтобы вспомнить тех, кто отдал жизнь, защищая страну.