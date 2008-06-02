В Кирове выступили два уникальных ансамбля
Два коллектива в один концерт объединил проект "Преодолей себя" от Пермского общества глухих. Инвалиды по слуху и инвалиды-колясочники выступают в одной концертной программе. Всего 20 номеров - жестовые песни и танцы на колясках.
Танец "старый рояль" - это романтическое свидание двух влюбленных. Задача у артистов - Алексея Фотина и Александры Рудаковой непростая - с помощью пластики и мимики сыграть любовь.
Александра занимается танцами три года. Чтобы выйти на сцену ей пришлось преодолеть стеснение и страх.
АЛЕКСАНДРА РУДАКОВА, АРТИСТКА АНСАМБЛЯ ТАНЦЕВ НА КОЛЯСКАХ "ГРОТЕСК" Г.ПЕРМЬ:
Все участники ансамбля "Гротеск" — инвалиды первой группы. Коляска для них — единственный способ передвижения. И все-таки, каждый раз, появляясь на сцене, они доказывают и себе, и зрителям, что люди с ограниченными физическими возможностями могут жить полноценной жизнью, танцевать, ездить по миру, работать и творить. Так, хрупкая Надежда Ванюкова буквально с первых минут "зажгла" зал своими "валенками".
В коллектив приходят по-разному. Кто-то сам, горя желанием изменить свою жизнь, а кому-то приходится доказывать и проявить свои таланты и способности. Так было с Алёной Терентьевой. За плечами у девушки уже был танцевальный опыт, и ей удалось стать частью ансамбля.
АЛЁНА ТЕРЕНТЬЕВА, АРТИСТКА АНСАМБЛЯ ТАНЦЕВ НА КОЛЯСКАХ "ГРОТЕСК" Г.ПЕРМЬ:
«Мой номер называется "Чарльстон" - это стиль 20-х годов, гротеск. Надеюсь понравится публике».
С декабря 2006 года танцы на колясках в России официально были признаны видом спорта, за исключительные достижения Российских танцоров на международных соревнованиях. Эти люди успевают все - и заниматься спортом, и выступать на сцене перед публикой в разных городах.
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