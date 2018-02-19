Российские студотряды отметили профессиональный праздник

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17 февраля бойцы молодёжной общественной организации "Российские студенческие отряды" отметили свой профессиональный праздник. Они, как никто другой, знают, что такое трудовой семестр и ждут каждое лето, чтобы отправиться на "целину". Почему быть бойцом – круто?30 отрядов, семь направлений работы и несколько сотен человек. Молодых, активных, целеустремленных. Бойцов студенческих отрядов узнать легко: зеленая куртка - бойцовка - с всевозможными значками, неизменная улыбка на лице, желание проводить время с пользой. Раз в год они встречаются все вместе, и это событие вряд ли нуждается в представлении.Для тех, кто хочет работать, РСО – это старт в профессии. Крупнейшим проектом кировского отделения РСО является "Снежный десант". В начале февраля семь студенческих отрядов посетили районы Кировской области, где оказали необходимую помощь нуждающимся, провели мастер-классы и профориентационные занятия для местных школьников, организовали концерты.День РСО - это встреча друзей. Порядка 2 тысяч студентов Кировской области живут под девизом «Труд - это круто». Яркие творческие номера, награждение лучших из лучших. И, кажется, все конкурсные рейтинги лишь формальность - они уже одна большая семья.За последние годы произошел мощный качественный рост студенческих отрядов, появились новые направления и виды деятельности. Здесь уверены - вступив на тропу студотрядов однажды - больше с нее не свернешь, потому что студенческие отряды — это не просто словосочетание, это целая жизнь.