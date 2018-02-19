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Новости / Общество

Российские студотряды отметили профессиональный праздник

Сегодня, 14:05 | Просмотров: 110 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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17 февраля бойцы молодёжной общественной организации "Российские студенческие отряды" отметили свой профессиональный праздник. Они, как никто другой, знают, что такое трудовой семестр и ждут каждое лето, чтобы отправиться на "целину". Почему быть бойцом – круто?

30 отрядов, семь направлений работы и несколько сотен человек. Молодых, активных, целеустремленных. Бойцов студенческих отрядов узнать легко: зеленая куртка - бойцовка - с всевозможными значками, неизменная улыбка на лице, желание проводить время с пользой. Раз в год они встречаются все вместе, и это событие вряд ли нуждается в представлении.

Российские студотряды отметили профессиональный праздник ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наша молодежь отмечает две даты - 60 лет Всероссийскому движению и 55 лет у нас на Вятке. Я думаю, что вот эти стройотряды, они сыграли очень большую роль не только в развитии нашего региона, но и всей страны. И вот с той активностью, с той, будем говорить, ответственностью, с которой молодежь выполняла различные задачи - это и воспитание в детских лагерях, и проводники в поездах любого следования, уборка урожая, строительство».

Для тех, кто хочет работать, РСО – это старт в профессии. Крупнейшим проектом кировского отделения РСО является "Снежный десант". В начале февраля семь студенческих отрядов посетили районы Кировской области, где оказали необходимую помощь нуждающимся, провели мастер-классы и профориентационные занятия для местных школьников, организовали концерты.

Российские студотряды отметили профессиональный праздник ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ":
«Я считаю, что это очень полезное, нужно и важное движение, которое сплачивает нашу молодежь и делает её более ответственной, более патриотичной и я думаю, что впереди у студенческих отрядов хорошее будущее».

День РСО - это встреча друзей. Порядка 2 тысяч студентов Кировской области живут под девизом «Труд - это круто». Яркие творческие номера, награждение лучших из лучших. И, кажется, все конкурсные рейтинги лишь формальность - они уже одна большая семья.

Российские студотряды отметили профессиональный праздник ДЕНИС ГОТОВЦЕВ:
«Для меня РСО - это множество хороших людей, которые всегда придут на помощь, поддержат. И прост очень весело здесь».

Российские студотряды отметили профессиональный праздник РЕГИНА КРИВОКОРЫТОВА:
«Это часть жизни, потому что это мои друзья, моя деятельность какая-то, я хожу на мероприятия. Это вообще заполняет мою жизнь».

Российские студотряды отметили профессиональный праздник РАФИК ГУСЕЙНЗАДЕ:
«Мы друг друга поздравляем, делимся радостными моментами, даже иногда некоторые подарки, торжественные моменты вручаются именно на этом празднике, чтобы усиливался вот этот такой момент эйфории».

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы делаете очень много добрых и нужных для всех дел, поэтому я уверен, что у вас еще многого не сделано, и вы это точно в этом году сделаете, поэтому сегодня от себя лично и от депутатов Заксобрания поздравляю вас и желаю вам успехов».

За последние годы произошел мощный качественный рост студенческих отрядов, появились новые направления и виды деятельности. Здесь уверены - вступив на тропу студотрядов однажды - больше с нее не свернешь, потому что студенческие отряды — это не просто словосочетание, это целая жизнь.


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