Выставка поисковой организации "Долг"

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В преддверии дня Защитника отечества кировские школьники погрузились в атмосферу военного времени. В музее поисковой организации "Долг" ребята не только увидели экспонаты с полей сражений, но и узнали о подвигах кировчан.Вот так мальчишки и девчонки узнают и запоминают, каким оружием воевали их прадеды. Тем более, что его можно не только подержать в руках, но пострелять в тире. Каждому была дана попытка на три выстрела, чтобы поразить мишень - фашиста.Как отмечают организаторы выставки некоторые классы ходят сюда регулярно, поскольку здесь есть к чему прикоснуться и что узнать. К сожалению, уходят от нас фронтовики, которые могут из первых уст рассказать о той страшной войне, которая унесла миллионы человеческих жизней.Не так давно в экспозиции поисковой организации появились еще несколько экспонатов. Это часть фюзеляжа самолета ИЛ-4, который не вернулся с боевого задания в 1944 году, а также колесо бомбардировщика, бронеспинка летчика и авиационный пулемет.Добавим, что поисковики готовят передвижную экспозицию, с которой в ближайшее время смогут познакомиться жители Кировской области.