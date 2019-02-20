Выставка поисковой организации "Долг"
- Пистолет пулемет Шпагина. В каком году он сделан?
Вот так мальчишки и девчонки узнают и запоминают, каким оружием воевали их прадеды. Тем более, что его можно не только подержать в руках, но пострелять в тире. Каждому была дана попытка на три выстрела, чтобы поразить мишень - фашиста.
- Завалил фашиста, молодец!
Как отмечают организаторы выставки некоторые классы ходят сюда регулярно, поскольку здесь есть к чему прикоснуться и что узнать. К сожалению, уходят от нас фронтовики, которые могут из первых уст рассказать о той страшной войне, которая унесла миллионы человеческих жизней.
ЕЛЕНА КОЗЛОВА, ПЕДАГОГ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:
«Очень интересны были рассказы о войне, о военных действиях. Детям очень интересно об оружии рассказывали, как оно называется. Дети расшифровывали это оружие. Вся военная техника им была интересна и все детально рассказывалось. Дети не все знают сейчас».
Не так давно в экспозиции поисковой организации появились еще несколько экспонатов. Это часть фюзеляжа самолета ИЛ-4, который не вернулся с боевого задания в 1944 году, а также колесо бомбардировщика, бронеспинка летчика и авиационный пулемет.
ЮРИЙ СЕМЕНЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОИСКОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОЛГ":
«А вот эта старушка на могиле экипажа - дочь погибшего летчика. Она, наконец, узнала о судьбе отца, который все эти годы считался пропавшим без вести. Здесь показана работа молодежи по увековечиванию памяти погибших при защите отечества. Т.е. нашли, подняли и достойно похоронили».
Добавим, что поисковики готовят передвижную экспозицию, с которой в ближайшее время смогут познакомиться жители Кировской области.
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