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Новости / Общество

Выставка поисковой организации "Долг"

Вчера, 17:42 | Просмотров: 146 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В преддверии дня Защитника отечества кировские школьники погрузились в атмосферу военного времени. В музее поисковой организации "Долг" ребята не только увидели экспонаты с полей сражений, но и узнали о подвигах кировчан.

- Пистолет пулемет Шпагина. В каком году он сделан?

Вот так мальчишки и девчонки узнают и запоминают, каким оружием воевали их прадеды. Тем более, что его можно не только подержать в руках, но пострелять в тире. Каждому была дана попытка на три выстрела, чтобы поразить мишень - фашиста.

- Завалил фашиста, молодец!

Как отмечают организаторы выставки некоторые классы ходят сюда регулярно, поскольку здесь есть к чему прикоснуться и что узнать. К сожалению, уходят от нас фронтовики, которые могут из первых уст рассказать о той страшной войне, которая унесла миллионы человеческих жизней.

Выставка поисковой организации "Долг" ЕЛЕНА КОЗЛОВА, ПЕДАГОГ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:
«Очень интересны были рассказы о войне, о военных действиях. Детям очень интересно об оружии рассказывали, как оно называется. Дети расшифровывали это оружие. Вся военная техника им была интересна и все детально рассказывалось. Дети не все знают сейчас».

Не так давно в экспозиции поисковой организации появились еще несколько экспонатов. Это часть фюзеляжа самолета ИЛ-4, который не вернулся с боевого задания в 1944 году, а также колесо бомбардировщика, бронеспинка летчика и авиационный пулемет.

Выставка поисковой организации "Долг" ЮРИЙ СЕМЕНЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОИСКОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОЛГ":
«А вот эта старушка на могиле экипажа - дочь погибшего летчика. Она, наконец, узнала о судьбе отца, который все эти годы считался пропавшим без вести. Здесь показана работа молодежи по увековечиванию памяти погибших при защите отечества. Т.е. нашли, подняли и достойно похоронили».

Добавим, что поисковики готовят передвижную экспозицию, с которой в ближайшее время смогут познакомиться жители Кировской области. 


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