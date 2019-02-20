Активисты ОНФ выдвинули ряд предложений на встрече с руководством региона

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В Кирове прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения общероссийского народного фронта, на которой побывал и глава региона. Какие задачи поставил Игорь Васильев перед членами ОНФ?Общероссийский народный фронт в Кировской области по-настоящему влиятельная общественно-политическая сила, отметил глава региона во вступительном слове. Люди знают, что могут обратиться во Фронт по любым вопросам и получат реальную помощь. Тем важнее роль ОНФ в выполнении нацпроектов, о которых говорил президент в последнем послании к Федеральному Собранию.На ежегодном отчетно-выборном собрании общественники выдвигают ряд предложений к власти.Члены ОНФ предложили предусмотреть возможность освободить от платежей тех жителей Кирова и Кирово-Чепецка, кто временно не живет в своей квартире, не смотря на то, что сумма за услугу рассчитывается с квадратного метра. Прозвучал и целый ряд предложений по "доступной среде". Ремонт дворовых территорий слишком часто происходит без учета требований для маломобильных групп граждан.