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Новости / Общество

Активисты ОНФ выдвинули ряд предложений на встрече с руководством региона

Вчера, 20:45 | Просмотров: 130 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения общероссийского народного фронта, на которой побывал и глава региона. Какие задачи поставил Игорь Васильев перед членами ОНФ?

Общероссийский народный фронт в Кировской области по-настоящему влиятельная общественно-политическая сила, отметил глава региона во вступительном слове. Люди знают, что могут обратиться во Фронт по любым вопросам и получат реальную помощь. Тем важнее роль ОНФ в выполнении нацпроектов, о которых говорил президент в последнем послании к Федеральному Собранию.

Активисты ОНФ выдвинули ряд предложений на встрече с руководством регионаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень важно, чтобы и контроль за исполнением тех проектов, за которые власть берется, была со стороны ОНФ комплексным. Чтобы граждане действительно почувствовали улучшение. Ну а мы всегда готовы к открытому диалогу и конструктивному взаимодействию».
 
На ежегодном отчетно-выборном собрании общественники выдвигают ряд предложений к власти.

Активисты ОНФ выдвинули ряд предложений на встрече с руководством регионаДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вопросы, касающиеся экологии, обращения с ТКО, демография, комфортная городская среда. Вопросов много, они злободневные. Некоторые из них повторяются. Некоторые – решаются».
 
Члены ОНФ предложили предусмотреть возможность освободить от платежей тех жителей Кирова и Кирово-Чепецка, кто временно не живет в своей квартире, не смотря на то, что сумма за услугу рассчитывается с квадратного метра. Прозвучал и целый ряд предложений по "доступной среде". Ремонт дворовых территорий слишком часто происходит без учета требований для маломобильных групп граждан.

Активисты ОНФ выдвинули ряд предложений на встрече с руководством регионаИВАН ГЛИНЧИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ":
«Мы призываем муниципалитеты не принимать такие работы, такие дворы. Тем более что занижение бордюров не требует ни копейки. Надо просто более внимательно относиться к той работе, которую делают подрядчики».


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