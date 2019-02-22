В Кирове прошел парад исторических войск

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«У нас шляпа - кивер, с квадратным верхом, украшенная белым султаном, камзол, штаны с черными ботинками».

- ВДВ - это "воздушно-десантные" войска, которые прыгают с парашютом на горячие точки.

Накануне в Кирове прошли маршем исторические войска. В четырнадцатой школе состоялся второй парад исторических войск. Яркие мундиры и строевую подготовку школьников оценила наша съемочная группа.Военная форма не только практична, но и красива. Мундиры разных цветов, разных родов войск. За этим пестрым многообразием скрывается история великих побед. Военная форма один из их символов. Юля Менчикова сегодня в уланском мундире.Всего на параде исторических войск себя показывают 13-ть команд. Ребята представляют разные школы города.ВДВ - молодой род войск, особенно если сравнивать его с кавалерией и царской пехотой. Однако, он и один из самых уважаемых. Поэтому неудивительно, что на параде можно увидеть ребят в голубых беретах.На параде можно увидеть форму матросов, гренадеров и гусарские мундиры. Ребятам необходимо презентовать свой род войск, рассказать об истории и традициях, а так же пройти строем перед жюри.Парад исторических войск в Кирове проходит второй раз. В нем участвуют ученики начальных классов. Выступления ребят оценивает жюри.Парад приурочен к 23-му февраля - Дню защитника Отечества. Он так же проходит в рамках месячника патриотического воспитания.