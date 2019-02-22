В Кирове прошел парад исторических войск
Военная форма не только практична, но и красива. Мундиры разных цветов, разных родов войск. За этим пестрым многообразием скрывается история великих побед. Военная форма один из их символов. Юля Менчикова сегодня в уланском мундире.
ЮЛЯ МЕНЧИКОВА, УЧАСТНИЦА ПАРАДА ИСТОРИЧЕСКИХ ВОЙСК:
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Парад исторических войск охватывает большой временной промежуток. Здесь есть ребята, одетые в мундир еще царских войск, а есть те, кто предпочел современную военную форму».
ВДВ - молодой род войск, особенно если сравнивать его с кавалерией и царской пехотой. Однако, он и один из самых уважаемых. Поэтому неудивительно, что на параде можно увидеть ребят в голубых беретах.
- За мной шагом марш!
Парад исторических войск в Кирове проходит второй раз. В нем участвуют ученики начальных классов. Выступления ребят оценивает жюри.
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, КОМАНДУЮЩИЙ ПАРАДОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ВОЙСК:
«Жюри представляют офицеры военкомата, военнослужащие, ветераны и сотрудники детско-юношеского центра имени Александра Невского Города Кирова».
Парад приурочен к 23-му февраля - Дню защитника Отечества. Он так же проходит в рамках месячника патриотического воспитания.
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