Законодательное собрание Кировской области отмечает своё 25-летие
Первые выборы в Кировскую областную Думу состоялись весной 1994-го. И за четверть века была проделана огромная законотворческая работа.
НИКОЛАЙ КИСЕЛЕВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 И 5 СОЗЫВОВ:
«Депутатам и первого созыва, и второго созыва, и нам, в Государственной Думе, когда я уже был в 99 году, нам пришлось заново создавать для нового общественного строя новую юридическую базу. По всем этапам медленно шла наработка, вместе с Российской Федерацией выстраивалось законодательство областное».
В 2002-м Кировская областная Дума была переименована в Законодательное Собрание. Так депутаты решили закрепить в названии свое исключительное право принимать региональные законы.
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3 И 4 СОЗЫВОВ:
«В третьем созыве мы начали создавать депутатские группы, началась фракционная работа, были ее зачатки, а уже в четвертом созыве были созданы фракции, и все вопросы обсуждались уже через многопартийную систему».
Глубокая проработка региональных законов - вот эффективное отражение общественного запроса и лучший способ повысить качество жизни граждан.
АЛЕКСАНДР СТРЕЛЬНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3 СОЗЫВА:
«Я неоднократно говорил и в то время, когда работал, что у депутатов один начальник - это народ, других нет, и они должны об этом помнить, что ответственность всегда у депутатов перед людьми, перед избирателями, перед народом».
В 4 созыве зал заседаний был оснащен электронной системой голосования, появился интернет-сайт ОЗС. Этот информационный ресурс занимал первые места в рейтинге сайтов органов государственной власти, проводимом Советом Федерации, а также в рейтинге информационной открытости. Депутатский корпус пятого созыва сделал упор на работу с местными органами власти.
АЛЕКСЕЙ ИВОНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 5 СОЗЫВА:
«Мы внедрили такую форму работы, как дни Законодательного собрания в районах и Дни районов в ОЗС, с помощью депутатов местного уровня принимались конкретные законы, конкретные предложения в адрес Правительства».
Шесть созывов. 25 региональных бюджетов, принятых депутатами. Несколько тысяч законов, по которым сегодня живет Кировская область.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА:
«Если брать весь итог, то принятые законы дали возможность сегодня нашей области развиваться, если мы говорим, что 90-е годы были "лихими", можно было потерять то производство, которое у нас есть, но благодаря тем законам, которые принимались нашими предшественниками, сохранили весь военно-промышленный комплекс, у нас развивается сегодня аграрный комплекс, и развивается на уровне всей России».
Каждый из созывов имел свои особенности, свое лицо, но всегда сохранялись преемственность, традиции, кропотливая работа над формулировкой будущего нормативного акта.
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