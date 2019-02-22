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Законодательное собрание Кировской области отмечает своё 25-летие. Депутаты шести поколений создали крепкую законодательную базу, которая позволяет формировать социально ориентированный бюджет, привлекать инвестиции, работать на развитие региона.Первые выборы в Кировскую областную Думу состоялись весной 1994-го. И за четверть века была проделана огромная законотворческая работа.В 2002-м Кировская областная Дума была переименована в Законодательное Собрание. Так депутаты решили закрепить в названии свое исключительное право принимать региональные законы.Глубокая проработка региональных законов - вот эффективное отражение общественного запроса и лучший способ повысить качество жизни граждан.В 4 созыве зал заседаний был оснащен электронной системой голосования, появился интернет-сайт ОЗС. Этот информационный ресурс занимал первые места в рейтинге сайтов органов государственной власти, проводимом Советом Федерации, а также в рейтинге информационной открытости. Депутатский корпус пятого созыва сделал упор на работу с местными органами власти.Шесть созывов. 25 региональных бюджетов, принятых депутатами. Несколько тысяч законов, по которым сегодня живет Кировская область.Каждый из созывов имел свои особенности, свое лицо, но всегда сохранялись преемственность, традиции, кропотливая работа над формулировкой будущего нормативного акта.