В Кирове прошла лыжная гонка "Фан-ран" в поддержку детей с синдромом Дауна

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В Кирове прошла очередная лыжная гонка "Фан-ран" в поддержку детей с синдромом Дауна.Состязание идет не на время и не на скорость. Кто-то едет сам, а кого-то на протяжении всей трассы приходится направлять и поддерживать родителям. Тут главное не победа, сам факт участия, выйти на лыжню - значит уже победить.В соревнованиях предусмотрены разные дистанции - от 300 метров для детей до 10 километров для взрослых, для самых веселых и креативных - костюмированный забег, который оценивается по лучшему костюму. «Спорт во благо» – это особенная помощь для особенных людей.В лыжной мультигонке были и здоровые дети - и это особенно ценно, по мнению организаторов акции.Спорт во благо - это спорт для людей с сердцем. Все собранные средства направляются на проведение развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С помощью этих занятий ребята получат возможность расти и развиваться наравне со сверстниками.