В Кирове прошла лыжная гонка "Фан-ран" в поддержку детей с синдромом Дауна
Состязание идет не на время и не на скорость. Кто-то едет сам, а кого-то на протяжении всей трассы приходится направлять и поддерживать родителям. Тут главное не победа, сам факт участия, выйти на лыжню - значит уже победить.
ЗИНАИДА ЗВЕРЕВА, СОУЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ИНВАЛИДОВ "ДОРОГОЮ ДОБРА", РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "СПОРТ ВО БЛАГО" В Г. КИРОВЕ:
«Это наша 5 благотворительная лыжная гонка, проходит она каждый год. Это поддержка детей с синдромом Дауна, это сбор средств в первую очередь, но так же показать возможности детей с особенностями развития, потому что они здесь чувствуют себя расковано, встают на лыжи и наравне со всеми принимают участие».
В соревнованиях предусмотрены разные дистанции - от 300 метров для детей до 10 километров для взрослых, для самых веселых и креативных - костюмированный забег, который оценивается по лучшему костюму. «Спорт во благо» – это особенная помощь для особенных людей.
НАДЕЖДА ПРОКОШЕВА, УЧАСТНИК АКЦИИ:
«Для нас как для родителей это очень важно, потому что это инклюзивное такое мероприятие, где мы встречаемся все вместе, на одной площадке, мы учимся взаимодействовать, учимся дружить».
В лыжной мультигонке были и здоровые дети - и это особенно ценно, по мнению организаторов акции.
ЗИНАИДА ЗВЕРЕВА, СОУЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ИНВАЛИДОВ "ДОРОГОЮ ДОБРА", РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "СПОРТ ВО БЛАГО" В Г. КИРОВЕ:
«Это важно, потому что формируется толерантное общество своего рода от дискриминации, когда встречаются дети с особенностями и обычные сверстники - и они все вместе, никто никого не обижает - это, в общем-то, здорово».
Спорт во благо - это спорт для людей с сердцем. Все собранные средства направляются на проведение развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С помощью этих занятий ребята получат возможность расти и развиваться наравне со сверстниками.
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