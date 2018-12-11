В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВ

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«Если вам трудно разобраться поддерживает ли ваш телевизор стандарт дивиби Т2, то вы можете обратиться к нам в единственный магазин по адресу Октябрьский проспект 155 и наши специалисты с удовольствием вам помогут».

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«Для того, чтобы включить данную функцию, для отображения сигналов скрытого субтитрования достаточно всего лишь одну кнопку, обычно она называется ТТХ, и в дальнейшем следовать инструкциям, которые отобразятся на экране».

«При приобретении приставки расширяется круг возможностей для просмотра больших передач. Она теперь может выбрать уже. Шире выбор, больше программ».

«Я хочу для глухих сказать, что если возникают трудности в связи с переходом на цифровое телевидение можно обратиться в наш диспетчерский центр, который есть у нас в городе».

В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое телевещание. Аналоговое телевидение будет отключено с 15 апреля 2019 года. Как правильно подготовиться к приходу цифрового ТВ?Многие телезрители уже обратили внимание, что рядом с логотипами каналов появилась буква "А". Это предупреждение о том, что эпоха аналогового телевидения завершается. С 15 апреля Кировская область полностью перейдет на цифровое телевещание. 20 каналов двух мультиплексов, в том числе, и передачи ГТРК "Вятка" на каналах Россия-1 и Россия-24, можно будет смотреть бесплатно и в хорошем качестве. Отметим, что не все современные телевизоры поддерживают цифровой стандарт без дополнительного оборудования. Речь идет, прежде всего, о технике, выпущенной до 2013 года. Добавим, что и некоторые телевизоры, произведенные позднее, также нуждаются в цифровой приставке. Ее можно выбрать самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам.Если у телевизора есть тюнер DVB-T2, то для приёма цифрового сигнала достаточно антенны, работающей в дециметровом формате. В "Алми" помогут подобрать антенну с нужным коэффициентом усиления.Цифровое телевидение дает еще одно преимущество. Валентина Колупаева с детства инвалид по слуху. Благодаря цифровому ТВ она сможет смотреть передачи и фильмы с субтитрами.Валентина Ивановна поделилась с нами своими впечатлениями о новом цифровом телевидении.Отметим, что функция субтитров в программном комплексе цифрового ТВ - часть большой федеральной программы "Доступная среда" для слабослышащих людей.Добавим, что до полного перехода на цифровое ТВ остается чуть менее двух месяцев. И, по данным Министерства связи, более 90-та процентов кировчан уже готовы к приему цифрового телевещания.