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Новости / Общество

В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВ

Сегодня, 17:59 | Просмотров: 80 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое телевещание. Аналоговое телевидение будет отключено с 15 апреля 2019 года. Как правильно подготовиться к приходу цифрового ТВ?

Многие телезрители уже обратили внимание, что рядом с логотипами каналов появилась буква "А". Это предупреждение о том, что эпоха аналогового телевидения завершается. С 15 апреля Кировская область полностью перейдет на цифровое телевещание. 20 каналов двух мультиплексов, в том числе, и передачи ГТРК "Вятка" на каналах Россия-1 и Россия-24, можно будет смотреть бесплатно и в хорошем качестве. Отметим, что не все современные телевизоры поддерживают цифровой стандарт без дополнительного оборудования. Речь идет, прежде всего, о технике, выпущенной до 2013 года. Добавим, что и некоторые телевизоры, произведенные позднее, также нуждаются в цифровой приставке. Ее можно выбрать самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам.

В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВВАСИЛИЙ ГРИБ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ "АЛМИ":
«Если вам трудно разобраться поддерживает ли ваш телевизор стандарт дивиби Т2, то вы можете обратиться к нам в единственный магазин по адресу Октябрьский проспект 155 и наши специалисты с удовольствием вам помогут».
 
 
Если у телевизора есть тюнер DVB-T2, то для приёма цифрового сигнала достаточно антенны, работающей в дециметровом формате. В "Алми" помогут подобрать антенну с нужным коэффициентом усиления.

ВАСИЛИЙ ГРИБ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ "АЛМИ":
«Мы детально и грамотно консультируем, подбираем оборудование согласно зоны охвата цифрового оборудования. Благодаря чему клиент не переплачивает».
 
 
Цифровое телевидение дает еще одно преимущество. Валентина Колупаева с детства инвалид по слуху. Благодаря цифровому ТВ она сможет смотреть передачи и фильмы с субтитрами.

В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВДМИТРИЙ СЛОБОЖАНИНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Для того, чтобы включить данную функцию, для отображения сигналов скрытого субтитрования достаточно всего лишь одну кнопку, обычно она называется ТТХ, и в дальнейшем следовать инструкциям, которые отобразятся на экране».
 
 
Валентина Ивановна поделилась с нами своими впечатлениями о новом цифровом телевидении.

В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВЛЮБОВЬ ФИЛИМОНОВА, ДИСПЕТЧЕР ЦЕНТРА СВЯЗИ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ:
«При приобретении приставки расширяется круг возможностей для просмотра больших передач. Она теперь может выбрать уже. Шире выбор, больше программ».
 
 
Отметим, что функция субтитров в программном комплексе цифрового ТВ - часть большой федеральной программы "Доступная среда" для слабослышащих людей.

ЛЮБОВЬ ФИЛИМОНОВА, ДИСПЕТЧЕР ЦЕНТРА СВЯЗИ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ:
«Я хочу для глухих сказать, что если возникают трудности в связи с переходом на цифровое телевидение можно обратиться в наш диспетчерский центр, который есть у нас в городе».
 
 
Добавим, что до полного перехода на цифровое ТВ остается чуть менее двух месяцев. И, по данным Министерства связи, более 90-та процентов кировчан уже готовы к приему цифрового телевещания.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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