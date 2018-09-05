Коллекция кировского ботанического сада пополнилась новым тропическим растением.
Из Великобритании была доставлена посылка с корневищами рукавчатой гуннеры.
Это одно из самых крупных травянистых растений в мире.
Его отличительной чертой являются огромные округлые листья, диаметр которых может достигать двух метров.
Под ними запросто могут укрыться несколько взрослых людей. Из-за своих размеров гуннеру ещё называют едой динозавров.
Родиной гуннеры является Южная Америка.
Сейчас растение находится в оранжерее, а летом, когда оно вырастет, будет перенесено на улицу, так что кировчане с ним ещё встретятся.
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