Коллекция кировского ботанического сада пополнилась новым тропическим растением.

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Из Великобритании была доставлена посылка с корневищами рукавчатой гуннеры.

Это одно из самых крупных травянистых растений в мире.

Его отличительной чертой являются огромные округлые листья, диаметр которых может достигать двух метров.

Под ними запросто могут укрыться несколько взрослых людей. Из-за своих размеров гуннеру ещё называют едой динозавров.

Родиной гуннеры является Южная Америка.

Сейчас растение находится в оранжерее, а летом, когда оно вырастет, будет перенесено на улицу, так что кировчане с ним ещё встретятся.