ГФИ по Кировской области провел координационное совещание по борьбе с коррупцией

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Главный федеральный инспектор по Кировской области провел координационное совещание, на котором шла речь о борьбе с коррупцией. Президент Российской Федерации в прошлом году подписал указ "О национальном плане противодействия коррупции". Этот вопрос находится на особом контроле полпреда в ПФО Игоря Комарова. В ходе совещания представители силовых структур и исполнительной власти отчитались о проделанной работе.