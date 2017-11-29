ГФИ по Кировской области провел координационное совещание по борьбе с коррупцией
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Необходимо обратить особое внимание на проведение мероприятий, направленных на предотвращение коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Качество проведения процедур в дальнейшем влияет на целевое и эффективное расходование бюджетных средств».
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