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В Котельниче вышла в свет книга, посвященная истории гонений на православную веру

Вчера, 15:04 | Просмотров: 99 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Котельниче вышла в свет книга краеведа Евгения Горева, посвященная истории гонений на православную веру в годы советской власти.

Евгений полтора года работал в архивах ГАСПИКО и других фондах, где хранятся дела репрессированных священников. Он, можно сказать, первооткрыватель в этой теме, поскольку сконцентрировался именно на Котельничском районе - на истории местных храмов и священнослужителей. Дела пришлось изучать очень разные, и самые абсурдные из них, пожалуй, поражают больше всего, - ведь за бредовыми обвинениями следовали совершенно реальные мучения.

В Котельниче вышла в свет книга, посвященная истории гонений на православную веруЕВГЕНИЙ ГОРЕВ, ИСТОРИК, КРАЕВЕД, АВТОР КНИГИ "РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ НА КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ЗЕМЛЕ: ХРАМЫ И ЛЮДИ":
«Известно, как добывались показания в те годы. Насильственным путём. Поразил один случай. Дьякона из церкви села Екатерина судили за то, что он разговаривал с колхозниками, перед тем как у них от обжорства умер бык».
 
В итоге 5 лет лагерей по 58 статье "антисоветская агитация" получил дьякон за разговор с колхозниками. В книге описываются и судьбы людей, которые считаются святыми. Например, архиепископа Пахомия, чьи мощи сейчас хранятся в Никольском храме. Могила владыки Пахомия в городе Котельниче с давних пор почиталась верующими, с неё брали землю для исцеления. И хотя официально московским патриархатом он еще не прославлен в лике святых, образ его жизни и особенности кончины не оставляют для верующих никаких сомнений в святости. Кстати, владыка Пахомий уже был прославлен в лике новомучеников русской православной церковью за границей.

В Котельниче вышла в свет книга, посвященная истории гонений на православную веруНИКИТА БАСМАНОВ, КЛИРИК НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«Книга Евгения очень актуальна. Те вызовы, которые стояли перед мучениками, стоят и перед нами. Когда в 1991 году к власти пришел Ельцин, ему Антоний Сурожский из Англии написал письмо, что одним росчерком пера демократию не установить. Надо, чтобы умерли все, кто родился при СССР. Как Моисей, который водил свой народ по пустыне 40 лет».
 
Тираж у книги более чем скромный. Чуть больше 60 экземпляров, однако, одна книга уже отправлена в библиотеку Герцена и доступна для всех любителей краеведения и истории церкви. Добавим, что в годы советской власти преследованиям подвергались все религиозные конфессии. Не только христианство, но и ислам, буддизм, иудаизм и другие. В городе Вятке были закрыты все храмы, только один, Серафимовский собор, был открыт в годы войны, по приказу НКВД. В 1937 году была уничтожена жемчужина вятской архитектуры - Александро-невский собор. Несколькими годами ранее областной центр переименовали в честь уроженца города Уржума, революционера Сергея Кострикова.


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