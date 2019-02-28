В Котельниче вышла в свет книга, посвященная истории гонений на православную веру

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В Котельниче вышла в свет книга краеведа Евгения Горева, посвященная истории гонений на православную веру в годы советской власти.Евгений полтора года работал в архивах ГАСПИКО и других фондах, где хранятся дела репрессированных священников. Он, можно сказать, первооткрыватель в этой теме, поскольку сконцентрировался именно на Котельничском районе - на истории местных храмов и священнослужителей. Дела пришлось изучать очень разные, и самые абсурдные из них, пожалуй, поражают больше всего, - ведь за бредовыми обвинениями следовали совершенно реальные мучения.В итоге 5 лет лагерей по 58 статье "антисоветская агитация" получил дьякон за разговор с колхозниками. В книге описываются и судьбы людей, которые считаются святыми. Например, архиепископа Пахомия, чьи мощи сейчас хранятся в Никольском храме. Могила владыки Пахомия в городе Котельниче с давних пор почиталась верующими, с неё брали землю для исцеления. И хотя официально московским патриархатом он еще не прославлен в лике святых, образ его жизни и особенности кончины не оставляют для верующих никаких сомнений в святости. Кстати, владыка Пахомий уже был прославлен в лике новомучеников русской православной церковью за границей.Тираж у книги более чем скромный. Чуть больше 60 экземпляров, однако, одна книга уже отправлена в библиотеку Герцена и доступна для всех любителей краеведения и истории церкви. Добавим, что в годы советской власти преследованиям подвергались все религиозные конфессии. Не только христианство, но и ислам, буддизм, иудаизм и другие. В городе Вятке были закрыты все храмы, только один, Серафимовский собор, был открыт в годы войны, по приказу НКВД. В 1937 году была уничтожена жемчужина вятской архитектуры - Александро-невский собор. Несколькими годами ранее областной центр переименовали в честь уроженца города Уржума, революционера Сергея Кострикова.