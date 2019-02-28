В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки

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«Есть у нас сомнения и вопросы в обоснованности ее заключения под стражу. Вместе с профсоюзом работников здравоохранения мы были в прокуратуре Кировской области и подали письмо с просьбой разобраться в законности помещения под стражу заведующей поликлиники».

«Заявления, действительно, были написаны. Вчера вечером в моем кабинете они оказались на моем рабочем столе. Однако, вся ситуация под контролем, с каждым было проведено совещание. На сегодняшний день все врачи-педиатры работают в штатном режиме».

Сегодня расследование резонансного дела о гибели 3-летней девочки получило неожиданное продолжение. В Кирове в поддержку зав. поликлиникой, задержанной накануне в рамках следствия, написали заявления об увольнении около сотни врачей-педиатров. Ситуацию прокомментировал глава региона Игорь Васильев.Заведующая поликлиникой в Кирове, задержанная по делу о гибели трехлетней девочки, освобождена из-под ареста по ходатайству Национальной медицинской палаты. Как рассказали на пресс-конференции в правительстве области: врач пока находится дома и в ближайшее время готова приступить к своим обязанностям.Накануне в знак поддержки коллеги подали заявление на увольнение сто кировских врачей-педиатров. По информации Минздрава, сейчас все они находятся на своих местах и работают в своем графике.Ситуация разбиралась и на встрече руководства области и Минздрава с главными врачами медучреждений Кирова. Встреча прошла без участия СМИ. Добавим, что областная прокуратура начала проверку соблюдения конституционных прав заведующей поликлиникой, задержанной и затем отпущенной в рамках расследования гибели 3-летней девочки.