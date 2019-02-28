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В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки

Вчера, 20:47 | Просмотров: 442 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня расследование резонансного дела о гибели 3-летней девочки получило неожиданное продолжение. В Кирове в поддержку зав. поликлиникой, задержанной накануне в рамках следствия, написали заявления об увольнении около сотни врачей-педиатров. Ситуацию прокомментировал глава региона Игорь Васильев.

Заведующая поликлиникой в Кирове, задержанная по делу о гибели трехлетней девочки, освобождена из-под ареста по ходатайству Национальной медицинской палаты. Как рассказали на пресс-конференции в правительстве области: врач пока находится дома и в ближайшее время готова приступить к своим обязанностям.

В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Та ситуация, которая произошла по отношению к заведующей поликлиникой она, на мой взгляд, и, по мнению министра здравоохранения РФ, не допустимая в плане принятия подобного рода мер».

В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки ЕЛЕНА ТОМИНИНА, ПРЕЗИДЕНТ КРОО "АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Есть у нас сомнения и вопросы в обоснованности ее заключения под стражу. Вместе с профсоюзом работников здравоохранения мы были в прокуратуре Кировской области и подали письмо с просьбой разобраться в законности помещения под стражу заведующей поликлиники».
 
 
Накануне в знак поддержки коллеги подали заявление на увольнение сто кировских врачей-педиатров. По информации Минздрава, сейчас все они находятся на своих местах и работают в своем графике.

В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки МАРИЯ САВИНОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДЕТСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Заявления, действительно, были написаны. Вчера вечером в моем кабинете они оказались на моем рабочем столе. Однако, вся ситуация под контролем, с каждым было проведено совещание. На сегодняшний день все врачи-педиатры работают в штатном режиме».
 
 
Ситуация разбиралась и на встрече руководства области и Минздрава с главными врачами медучреждений Кирова. Встреча прошла без участия СМИ. Добавим, что областная прокуратура начала проверку соблюдения конституционных прав заведующей поликлиникой, задержанной и затем отпущенной в рамках расследования гибели 3-летней девочки.


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