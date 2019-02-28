В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки
Заведующая поликлиникой в Кирове, задержанная по делу о гибели трехлетней девочки, освобождена из-под ареста по ходатайству Национальной медицинской палаты. Как рассказали на пресс-конференции в правительстве области: врач пока находится дома и в ближайшее время готова приступить к своим обязанностям.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Та ситуация, которая произошла по отношению к заведующей поликлиникой она, на мой взгляд, и, по мнению министра здравоохранения РФ, не допустимая в плане принятия подобного рода мер».
ЕЛЕНА ТОМИНИНА, ПРЕЗИДЕНТ КРОО "АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
МАРИЯ САВИНОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДЕТСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
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