Кировчане отметили Всемирный день кошек

Поделиться новостью:

«Да даже смотреть на кошку - это просто наслаждение, даже если она просто лежит. Это радость. Успокаиваешься, всегда положительные эмоции. Этдорфинчики скачут, потому что иногда вытворит какую шалость - так хохочешь».

«Хочу сказать, что если завели себе кошку, захотели завести - надо сто раз подумать, когда рождается ребенок - потому что очень многие, когда вот рождается ребенок - кошек просто выставляют на улицу».

«Благодаря тому, что она вовремя подойдет, что можно руку положить, потрётся о ногу или заберется на колени и промурлычет свою песенку - это уже способствует тому, чтобы человек успокаивался. Кошка сама чувствует, как это делать».

Кировчане отметили 1 марта Всемирный день кошек. Эти грациозные животные обитают рядом с человеком уже более 10 тысяч лет, но остаются гордыми и независимыми существами.Их главные документы - усы, лапы и хвост. Мудрые, независимые, честные в своей любви к хозяину. А еще пушистые и мурчащие. Лане - чуть больше 3х месяцев. Их общая история началась - в интернете. Алексей увидел красавицу в группе поиска хозяев потерявшимся животным и больше не сомневался.Активная, добрая, умная и, конечно, со своим характером. По словам хозяина, любимое занятие Ланы — играть. Не только с игрушками, но псом Харли.Всё те же герои дня - кошки, только история чуть менее радостная. Эти подопечные еще в поиске своих хозяев. Кошки попали на передержку в разное время.Они достойны взаимной любви и уважения. И День кошек - напоминание о том, как важно заботиться о братьях наших меньших.Люди, думая, что все знают о кошках, глубоко заблуждаются. Скорее, это кошки все знают о людях. В том, что кошачьи способности лежат далеко за гранью науки, многие хозяева не сомневается. Ученые уже доказали, что кошки способны помогать в лечении болезни и предчувствовать события.Кошек принято первыми запускать в новый дом или квартиру. А вот в душу они приходят сами. На мягких лапах, без приглашения, даря свое кошачье тепло. И, конечно, остаются там навсегда.