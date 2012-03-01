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Кировчане отметили Всемирный день кошек

Сегодня, 11:35 | Просмотров: 149 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировчане отметили 1 марта Всемирный день кошек. Эти грациозные животные обитают рядом с человеком уже более 10 тысяч лет, но остаются гордыми и независимыми существами.

Их главные документы - усы, лапы и хвост. Мудрые, независимые, честные в своей любви к хозяину. А еще пушистые и мурчащие. Лане - чуть больше 3х месяцев. Их общая история началась - в интернете. Алексей увидел красавицу в группе поиска хозяев потерявшимся животным и больше не сомневался.

Кировчане отметили Всемирный день кошекАЛЕКСЕЙ ХОРЕВ:
«Да даже смотреть на кошку - это просто наслаждение, даже если она просто лежит. Это радость. Успокаиваешься, всегда положительные эмоции. Этдорфинчики скачут, потому что иногда вытворит какую шалость - так хохочешь».
 
 
Активная, добрая, умная и, конечно, со своим характером. По словам хозяина, любимое занятие Ланы — играть. Не только с игрушками, но псом Харли.

- Это у нас мальчик Маркиз, мы нашли его на колодце. Только у него от рук людей было отрезано ухо.

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89536778330

Всё те же герои дня - кошки, только история чуть менее радостная. Эти подопечные еще в поиске своих хозяев. Кошки попали на передержку в разное время.

Кировчане отметили Всемирный день кошекВИКТОРИЯ КАЙГОРОДЦЕВА, ВОЛОНТЁР:
«Хочу сказать, что если завели себе кошку, захотели завести - надо сто раз подумать, когда рождается ребенок - потому что очень многие, когда вот рождается ребенок - кошек просто выставляют на улицу».
 
 
Они достойны взаимной любви и уважения. И День кошек - напоминание о том, как важно заботиться о братьях наших меньших.

Кировчане отметили Всемирный день кошекКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Моррис, Яша, Муся. Здесь около 30 кошек - и каждая с непростой судьбой. Кого-то хозяева выбросили просто на улицу, кто-то отказался от кошки из-за болезни животного, а это место стало для них в буквальном смысле слова - вторым домом».

Люди, думая, что все знают о кошках, глубоко заблуждаются. Скорее, это кошки все знают о людях. В том, что кошачьи способности лежат далеко за гранью науки, многие хозяева не сомневается. Ученые уже доказали, что кошки способны помогать в лечении болезни и предчувствовать события.

Кировчане отметили Всемирный день кошекВЕРА ЛЫСКОВА, ПСИХОЛОГ:
«Благодаря тому, что она вовремя подойдет, что можно руку положить, потрётся о ногу или заберется на колени и промурлычет свою песенку - это уже способствует тому, чтобы человек успокаивался. Кошка сама чувствует, как это делать».
 
 
Кошек принято первыми запускать в новый дом или квартиру. А вот в душу они приходят сами. На мягких лапах, без приглашения, даря свое кошачье тепло. И, конечно, остаются там навсегда.


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