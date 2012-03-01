Кировчане отметили Всемирный день кошек
Их главные документы - усы, лапы и хвост. Мудрые, независимые, честные в своей любви к хозяину. А еще пушистые и мурчащие. Лане - чуть больше 3х месяцев. Их общая история началась - в интернете. Алексей увидел красавицу в группе поиска хозяев потерявшимся животным и больше не сомневался.
АЛЕКСЕЙ ХОРЕВ:
- Это у нас мальчик Маркиз, мы нашли его на колодце. Только у него от рук людей было отрезано ухо.
https://vk.com/priyutdlyakoshek
89536778330
Всё те же герои дня - кошки, только история чуть менее радостная. Эти подопечные еще в поиске своих хозяев. Кошки попали на передержку в разное время.
ВИКТОРИЯ КАЙГОРОДЦЕВА, ВОЛОНТЁР:
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Моррис, Яша, Муся. Здесь около 30 кошек - и каждая с непростой судьбой. Кого-то хозяева выбросили просто на улицу, кто-то отказался от кошки из-за болезни животного, а это место стало для них в буквальном смысле слова - вторым домом».
Люди, думая, что все знают о кошках, глубоко заблуждаются. Скорее, это кошки все знают о людях. В том, что кошачьи способности лежат далеко за гранью науки, многие хозяева не сомневается. Ученые уже доказали, что кошки способны помогать в лечении болезни и предчувствовать события.
ВЕРА ЛЫСКОВА, ПСИХОЛОГ:
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
22.02.2019