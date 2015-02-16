У православных верующих началась масленичная неделя

Поделиться новостью:

Самые дорогие блины домашнего приготовления получаются в Кировской области. Об этом заявили эксперты в первый день Масленичной недели. По традиции, в ближайшие семь дней принято провожать зиму и встречать весну.Наталья с маленьким помощником готовит любимое блюдо всей семьи. А поскольку мама - инструктор по фитнесу, блины пекут не очень сладкие, на кефире, из цельнозерновой муки. Мужчины не возражают.Эксперты, тем временем, посчитали, что один блин домашнего приготовления стоит в Кирове 5 рублей. Дороже, чем в любом другом регионе страны.Для анализа стоимости одного блина был взят рецепт, включающий муку, два куриных яйца, молоко, масло и сахар. Аналитики использовали данные кассовых чеков с 70 тысяч терминалов. Средняя стоимость по России три рубля 69 копеек.Но об этом не думаешь, когда готовишь любимым румяные ароматные блины. Они по традиции символизируют солнце и скорый приход весны.С давних времен все дни недели Масленицы имели определенные названия и значения. Понедельник - «встреча». Вторник - «заигрыш»: с этого дня начинаются масленичные гуляния. Среда "лакомка": все пекут блины и ходят друг к другу в гости. Четверг - «разгуляй», самый веселый день. Пятница - «тещины вечерки»: название говорит само за себя. Суббота - «золовкины посиделки»: теперь уже молодые невестки приглашают в свой дом родных. И последний день Масленицы - «прощеное воскресенье».В этот день, 10 марта народные гуляния развернутся во всех районах города. С полной программой праздника можно ознакомиться на сайте управления культуры.