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Новости / Общество

В МВД России подготовили список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запретят.

Вчера, 18:21 | Просмотров: 4252 | Версия для печати
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Перечень был подготовлен в продолжение закона "Об ответственном обращении с животными", принятом в декабре 2018 года.

 

Он был составлен на основе предложений, поступивших от органов исполнительной власти субъектов РФ, а также предложений Российской кинологической федерации.

 

В список включены 69 пород собак, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку».

 

Пока реестр — проект, который вступит в силу после того, как будет утвержден правительством РФ.

 

ПЕРЕЧЕНЬ потенциально опасных собак (проект)

 

1. Австралийская кабанья собака.
2. Айну.
3. Акабаш.
4. Акбаш.
5. Американский бандог.
6. Американский бульдог.
7. Амбульдог.
8. Американский питбультерьер.
9. Американский стаффордширский терьер.
10. Анатолийский карабаш.
11. Английский мастиф.
12. Аргентинский дог.
13. Бандог.
14. Бельгийский мастиф.
15. Бордосский дог.
16. Бразильский бульдог.
17. Булли Кутта.
18. Бульдог алапахский чистокровный (отто).
19. Бульмастиф.
20. Бультерьер.
21. Бурбуль.
22. Бэндог.
23. Волко-собачьи гибриды.
24. Волкособ, гибрид волка.
25. Восточно-европейская овчарка.
26. Горская гончая.
27. Греческая овчарка.
28. Грецкая овчарка.
29. Гуль дог.
30. Доберман Владека Рошины.
31. Доберман-пинчер.
32. Ирландский волкодав.
33. Кавказская овчарка.
34. Канарская собака (перро де пресо канарио).
35. Канарский дог.
36. Кангал.
37. Кане корсо.
38. Кенгуровая собака.
39. Командор.
40. Карельская медвежья собака.
41. Корельская медвежья собака.
42. Лангедонская пастушья собака.
43. Леопардовая гончая.
44. Мальорский бульдог.
45. Маремма.
46. Московская сторожевая.
47. Неаполитанский мастиф.
48. Немецкая овчарка.
49. Немецкий дог.
50. Овчарка Дауфмана.
51. Питбульмастиф.
52. Пиренейский мастиф.
53. Рафейру ду алентежу.
54. Ризеншнауцер.
55. Родезийский риджбек.
56. Ротвейлер.
57. Румынская овчарка.
58. Северокавказская собака.
59. Среднеазиатская овчарка.
60. Стаффордширский бультерьер.
61. Супердог и его помесь с майконгом.
62. Тибетский мастиф.
63. Тоса-ину.
64. Тувинская овчарка.
65. Уругвайский симаррон.
66. Фила бразилейро.
67. Черный терьер.
68. Шарпей.
69. Южнорусская овчарка
70. Гибриды пород, указанных в пунктах 1 − 69.
71. Метисы пород, указанных в пунктах 1 – 69.



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