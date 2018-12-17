В Кировской области заработал онлайн-сервис ждуцифру.рф.
Жители региона могут сами проверить свою готовность к переходу на цифровое ТВ в режиме онлайн.
15 апреля Кировская область перейдет на цифровой формат телевещания.
Новый формат вызывает у кировчан большое количество вопросов и опасений. Если до сих пор гражданин смотрел телевизор в аналоговом формате, а сигнал получал от обычной метровой антенны, то для просмотра цифрового ТВ требуется приобрести дополнительное оборудование.
Чтобы помочь всем сориентироваться, был создан ресурс для онлайн-тестирования ждуцифру.рф.
На сайте любой желающий может ответить на несколько несложных вопросов. Если в результате анкетирования он получает результат «Вы готовы к приему цифровому телевидения», то, чтобы иметь доступ к просмотру ТВ после 15 апреля, ничего дополнительно делать не нужно.
В случае получения результата «Вы не готовы к «цифре», сервис предлагает пути решения проблемы.
В марте начнет работу региональная «горячая линия» по переходу на ЦЭТВ, на которой кировчане смогут узнать, где и какое оборудование для приема цифрового телевидения можно купить, а также – проконсультироваться по вопросам возмещения затрат на приобретение этого оборудования.
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