ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

08 марта 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.9646
EURO: 74.5730
Погода в городе Кирове:
ночью:  -9...-7°C
утром:  -8...-6°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кировской области заработал онлайн-сервис ждуцифру.рф.

Вчера, 18:32 | Просмотров: 122 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Жители региона могут сами проверить свою готовность к переходу на цифровое ТВ в режиме онлайн.
 
15 апреля Кировская область перейдет на цифровой формат телевещания.
 
Новый формат вызывает у кировчан большое количество вопросов и опасений. Если до сих пор гражданин смотрел телевизор в аналоговом формате, а сигнал получал от обычной метровой антенны, то для просмотра цифрового ТВ требуется приобрести дополнительное оборудование. 
 
Чтобы помочь всем сориентироваться, был создан ресурс для онлайн-тестирования ждуцифру.рф.
 
На сайте любой желающий может ответить на несколько несложных вопросов. Если в результате анкетирования он получает результат «Вы готовы к приему цифровому телевидения», то, чтобы иметь доступ к просмотру ТВ после 15 апреля, ничего дополнительно делать не нужно.
 
В случае получения результата «Вы не готовы к «цифре», сервис предлагает пути решения проблемы.
 
В марте начнет работу региональная «горячая линия» по переходу на ЦЭТВ, на которой кировчане смогут узнать, где и какое оборудование для приема цифрового телевидения можно купить, а также – проконсультироваться по вопросам возмещения затрат на приобретение этого оборудования.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области заработал онлайн-сервис ждуцифру.рф.

18:32 07.03.2019


В Кировской области заработал онлайн-сервис ждуцифру.рф.

В МВД России подготовили список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запретят.

18:21 07.03.2019


В МВД России подготовили список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запретят.

МЧС: в Кировской области на 8 марта объявлено метеопредупреждение.

18:09 07.03.2019


МЧС: в Кировской области на 8 марта объявлено метеопредупреждение.

Киров может стать первым «Умным городом» в Кировской области.

17:51 07.03.2019


Киров может стать первым «Умным городом» в Кировской области.

В Кирове стартует Чемпионат мира по ледолазанию.

17:43 07.03.2019


В Кирове стартует Чемпионат мира по ледолазанию.

В Кирове за снег, упавший с крыши на ученика, школу оштрафовали на 200 тысяч рублей.

17:03 07.03.2019


В Кирове за снег, упавший с крыши на ученика, школу оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В Кирове организаторов нелегальных игровых залов приговорили к условным срокам.

16:54 07.03.2019


В Кирове организаторов нелегальных игровых залов приговорили к условным срокам.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове открылся новый корпус детского сада № 4

20:47 07.03.2019


В Кирове открылся новый корпус детского сада № 4

Об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

20:45 07.03.2019


Об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Поздравление Игоря Васильева с Международным женским днем.

17:35 07.03.2019


Поздравление Игоря Васильева с Международным женским днем.

В музее дымковской игрушки открылась выставка "Благословите женщину"

17:09 07.03.2019


В музее дымковской игрушки открылась выставка "Благословите женщину"

Чипирование животных

15:17 07.03.2019


Чипирование животных

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В 27 районах Кировской области заработал второй мультиплекс цифрового ТВ.

17.12.2018


В 27 районах Кировской области заработал второй мультиплекс цифрового ТВ.

Информацию о цифровом телевещании разместят на платежных квитанциях.

28.12.2018


Информацию о цифровом телевещании разместят на платежных квитанциях.

92% жителей Кировской области готовы к переходу на цифровое телевещание.

11.02.2019


92% жителей Кировской области готовы к переходу на цифровое телевещание.

В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВ

26.02.2019


В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВ

Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

17.08.2018


Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

В Кировской области зафиксированы первые случаи мошенничества, связанные с переходом на цифровое ТВ.

12.02.2019


В Кировской области зафиксированы первые случаи мошенничества, связанные с переходом на цифровое ТВ.

Популярные новости

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

28.02.2019


По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой.

В МВД России подготовили список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запретят.

07.03.2019


В МВД России подготовили список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запретят.

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

22.02.2019


Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой

01.03.2019


По делу о гибели 3-летней девочки задержана заведующая поликлиникой

В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки

01.03.2019


В Кирове освободили врача, задержанную по делу о гибели 3-летней девочки

Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где погибла запертая в квартире девочка

26.02.2019


Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где погибла запертая в квартире девочка

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх