К жилым домам на станции Поздино не могут подъехать ни скорая, ни пожарные

Как тушить пожары своими силами, не понаслышке знают жители двух домов на станции Поздино. Но это не единственная их проблема, которую годами не получается решить.
Два года назад на этом месте были хозпостройки и баня. Сейчас это территория, пройденная огнем. По счастливой случайности пламя тогда не перекинулось на сухие деревья, которые могли упасть на линию электропередачи. Тревожно жителям вновь стало этой весной. Вспыхнул еще один участок рядом с домами. Тушить пришлось всем миром. Дети и взрослые с ведрами и лопатами боролись с огнем. Воду брали из ближайшего пруда. Помогали населению и пожарные. И это был не единственный их приезд за майские праздники.
ЛЮДМИЛА ШКЛЯЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СТАНЦИИ ПОЗДИНО:
«Первый пожар был 1 мая. Приезжали тоже. Но подъехать тогда тоже не смогли. Пришли к нам пешком. Но тогда были одна бригада, и возгорание было поменьше».
К трассе через деревню Поздино ведет грунтовая дорога. Если зимой ее еще разгребают, то весной и осенью она приходит в непригодное состояние. Кроме того, камнем преткновения для проезда техники становится разрушающийся мост. На нем небезопасно находится даже людям.
МАРИНА МАЛЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СТАНЦИИ ПОЗДИНО:
«Рушится он начал в том году. А нынче там все уже обвалилось. Как жители дрова повезут, не знаю».
Альтернативой дороги жизни служит подъезд со стороны станции. Но даже этот вариант таит в себе опасность для жизни. Так, например, происходит в случае приезда "скорой помощи".
ЛЮДМИЛА ШКЛЯЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СТАНЦИИ ПОЗДИНО:
«Поезд стоит, они к нам не подходят. Детей передают под железными путями, что их посмотрел врач. Больных людей на носилках под поезд передают».
Сделать нормальную дорогу. Это все, чего добиваются люди уже почти 10 лет. Обращались в самые разные инстанции. Но получаемые ответы оставляют у них все больше вопросов. А сама дорога с каждым годом превращается во все более разбитую. Отрезанными от внешнего мира остаются 22 семьи, в которых немало детей и пенсионеров.
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