В регионе началось наземное патрулирование лесов

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В Кировской области началось наземное патрулирование лесов. В рейд с бригадой "Лесоохраны" отправилась и наша съемочная группа.Тревога оказалась ложной. По дороге двигалась машина. С утра патруль уже не раз вглядывался в лесные массивы. Их осмотр начинается издалека.С 9 утра до 20 вечера. Это рабочий день патруля, состоящего минимум из 3-х человек. Он двигается по определенному маршруту. Всего их по области около двух тысяч. Они проходят по лесным кварталам, дорогам, возвышенностям. В зоне особого внимания места отдыха людей. По статистике 80% пожаров происходят по вине человека. Жаркие дни для сотрудников "Лесоохраны" пришлись на майские праздники. С 25 апреля запрещено сжигание травы и разведение костров.В ходе патрулирования приходится проводить с гражданами профилактические беседы. Это тоже входит в обязанности патруля. Отчасти, благодаря их усилиям ситуация с пожарами в области не критичная. Обнаружено и потушено 8 пожаров.Наземное патрулирование лесов области будет проходить во время действия всего пожароопасного периода.