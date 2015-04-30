В регионе началось наземное патрулирование лесов
- Как будто бы пыль. Или дым ли вот сейчас.
Тревога оказалась ложной. По дороге двигалась машина. С утра патруль уже не раз вглядывался в лесные массивы. Их осмотр начинается издалека.
- Если замечается задымление, то к нему сразу выдвигается спецмашина. В ней средства пожаротушения, рассчитанные на площадь до 3-х гектаров. Пожарные рукава, стволы, лесной ранцевый огнетушитель и бензопила.
С 9 утра до 20 вечера. Это рабочий день патруля, состоящего минимум из 3-х человек. Он двигается по определенному маршруту. Всего их по области около двух тысяч. Они проходят по лесным кварталам, дорогам, возвышенностям. В зоне особого внимания места отдыха людей. По статистике 80% пожаров происходят по вине человека. Жаркие дни для сотрудников "Лесоохраны" пришлись на майские праздники. С 25 апреля запрещено сжигание травы и разведение костров.
СЕРГЕЙ БАКИН, НАЧАЛЬНИК ГИРСОВСКОЙ ПХС:
«Народ быстро уезжает после этого. Видит, что самим им это не сделать. Бросают все. Никто не хочет под ответственность попасть».
В ходе патрулирования приходится проводить с гражданами профилактические беседы. Это тоже входит в обязанности патруля. Отчасти, благодаря их усилиям ситуация с пожарами в области не критичная. Обнаружено и потушено 8 пожаров.
РУСЛАН СИБАГАТУЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КОГСАУ «ЛЕСООХРАНА», РУКОВОДИТЕЛЬ НАЗЕМНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ:
«Проблематичная ситуация в области отсутствует. У нас 3 класса пожарной опасности. После майских праздников практика показала, что загорел не юг, в центр области».
Наземное патрулирование лесов области будет проходить во время действия всего пожароопасного периода.
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