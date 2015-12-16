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Юных кировчан научат экономить природные ресурсы. В правительстве области состоялось подписание соглашения между "Агентством энергосбережения" и центром отдыха и оздоровления детей "Вятские каникулы".Экологическая культура для детей раскроется в новом свете. Как экономить природные ресурсы, вятским школьникам расскажут в летних лагерях. Специалисты готовы к общению, а вожатые подкованы во многих вопросах. Самое главное есть договоренность между всеми заинтересованными сторонами.Договоренность закрепили на бумаге. Соглашение о совместной работе подписали "Агентство энергосбережения" и центр отдыха и оздоровления детей "Вятские каникулы". В этом сезоне в летних лагерях детям будут рассказывать, как правильно относится к природе, и что может сделать ребенок, чтобы улучшить экологическую ситуацию.Уроки будут проводить специалисты "Агентства энергосбережения". Они расскажут про энергосбережение, посветят ребят в некоторые тонкости науки "Экология". Также дети узнают, что они сами могут сделать на пользу природе.Соглашение предусматривает не просто уроки. В лагере "Орленок" даже будет создана профильная смена под названием "Вместе Ярче".На фестивале школьники расскажут, что узнали за лето. Будут представлены и экологические проекты, причем не только детские.