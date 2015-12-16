Юных кировчан научат экономить природные ресурсы
Экологическая культура для детей раскроется в новом свете. Как экономить природные ресурсы, вятским школьникам расскажут в летних лагерях. Специалисты готовы к общению, а вожатые подкованы во многих вопросах. Самое главное есть договоренность между всеми заинтересованными сторонами.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Энергосбережение и правильное экологическое воспитание с юных лет - это залог будущего успеха».
Договоренность закрепили на бумаге. Соглашение о совместной работе подписали "Агентство энергосбережения" и центр отдыха и оздоровления детей "Вятские каникулы". В этом сезоне в летних лагерях детям будут рассказывать, как правильно относится к природе, и что может сделать ребенок, чтобы улучшить экологическую ситуацию.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ "ВЯТСКИЕ КАНИКУЛЫ":
«В каждой смене у нас будут проходить как минимум, тематические уроки, тематические занятия. Со всеми ребятами, которые находятся в лагере. Мы сможем охватить каждый отряд, каждого ребенка. В течении всего лета у нас программа будет достаточно насыщенной».
Уроки будут проводить специалисты "Агентства энергосбережения". Они расскажут про энергосбережение, посветят ребят в некоторые тонкости науки "Экология". Также дети узнают, что они сами могут сделать на пользу природе.
ВЛАДИМИР ШАБАНОВ, ДИРЕКТОР КОГАУП "АГЕНТСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ":
«Опыт работы с детьми у нас есть. По организации просвещения, по информированию населения. Этим мы занимаемся постоянно, в течении всего года. Это не только в рамках соглашения, которое есть».
Соглашение предусматривает не просто уроки. В лагере "Орленок" даже будет создана профильная смена под названием "Вместе Ярче".
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Закончится все, завершится, фестивалем на одной из летних наших площадок, фестивалем с одноименным названием "Вместе ярче". Куда мы конечно всех пригласим. Я уверена, что сотрудничество станет успешным, плодотворным».
На фестивале школьники расскажут, что узнали за лето. Будут представлены и экологические проекты, причем не только детские.
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