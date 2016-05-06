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В Чистых Прудах состоялся митинг у мемориала на улице Советской

Сегодня, 17:31 | Просмотров: 96 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сегодня в Кирове продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В Чистых Прудах состоялся митинг у мемориала на улице Советской.

- Столбова Августа Васильевна. Старший лейтенант медицинской службы.

День Победы - это день памяти. Алексей Столбов сегодня рассказывает землякам о своей маме. Во время войны она боролась за жизни людей.
 
 
В Чистых Прудах состоялся митинг у мемориала на улице Советской АЛЕКСЕЙ СТОЛБОВ:
«Прошла две войны. Финскую и Отечественную. С 39 по 45й год. Воевала 39-й армии, 357-й дивизии. Дошла до Кенигсберга».

Когда пришла весть о падении Германии, Николаю Николаевичу Дубовцеву было шестнадцать лет. Он работал в железнодорожном депо. Люди ликовали, и не было большего счастья.

В Чистых Прудах состоялся митинг у мемориала на улице Советской НИКОЛАЙ ДУБОВЦЕВ:
«Это самый главный праздник в жизни человека. Особенно Советского Союза и теперешней России. Век не забуду, когда нам сказали выходить на парад Победы 5-го мая».
 
 
Николай Николаевич сегодня приглашен на торжественный митинг, посвященный Дню Победы. К мемориалу в Чистых прудах пришли более полусотни человек, почтили память воинов и тружеников тыла.

В Чистых Прудах состоялся митинг у мемориала на улице Советской ОКСАНА ШИШКИНА, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Традиционно здесь собираются школьники. 39-я школа. Здесь будут участвовать 9 классов 39й школы. Традиционно мы приглашаем тружеников тыла, ветеранов, детей войны. Они жители этого микрорайона».
 
 
Участники митинга возложили цветы к мемориалу. Затем начался концерт. Отметим, что подобные мероприятия прошли сегодня во всех районах областного центра.


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