Школьники организовали свой «бессмертный полк»
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
О своем прапрадедушке Эвелина Рябова знает только по рассказам родных, вся семья гордится им и свято чтит память о нем. Сегодня учащиеся 32 школы собрались на "Линейке Памяти", посвященной дню Победы. На торжественное мероприятие пригласили и тех, кто лично испытал все ужасы самой кровопролитной войны.
В годы войны на фронт ушли примерно 600 тысяч жителей Кировской области, больше трети из них домой уже не вернулись. Горечь войны, как и радость Победы, не обошли стороной ни одну семью.
Сегодня школьники вместе с ветеранами и со всей страной отмечают 74ую мирную весну. Олег Иванович родился в 39 году, в Ленинграде. Он был совсем маленьким, когда его вместе с сестрами мама эшелоном отправила в Кировскую область.
ОЛЕГ АНДРЕЕВ, ВЕТЕРАН:
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