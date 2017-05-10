ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня пятница

10 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.2287
EURO: 73.0888
Погода в городе Кирове:
вечером:  +19...+21°C
ночью:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Школьники организовали свой «бессмертный полк»

Сегодня, 12:02 | Просмотров: 131 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Организовали свой "Бессмертный полк" и поздравили ветеранов с днем Великой Победы. Учащиеся 32 школы накануне праздника провели "Линейку Памяти".

Школьники организовали свой «бессмертный полк»АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В 32 школе появился свой бессмертный полк. Ребята по крупицам собирали информацию о родных. Всего здесь три десятка портретов, за каждым - история и цена великой Победы».
 
 
 
 
- Вот мой дедушка Серафим Николаевич Усольцев. Он воевал, у него много медалей.

О своем прапрадедушке Эвелина Рябова знает только по рассказам родных, вся семья гордится им и свято чтит память о нем. Сегодня учащиеся 32 школы собрались на "Линейке Памяти", посвященной дню Победы. На торжественное мероприятие пригласили и тех, кто лично испытал все ужасы самой кровопролитной войны.

В годы войны на фронт ушли примерно 600 тысяч жителей Кировской области, больше трети из них домой уже не вернулись. Горечь войны, как и радость Победы, не обошли стороной ни одну семью.

Сегодня школьники вместе с ветеранами и со всей страной отмечают 74ую мирную весну. Олег Иванович родился в 39 году, в Ленинграде. Он был совсем маленьким, когда его вместе с сестрами мама эшелоном отправила в Кировскую область.

Школьники организовали свой «бессмертный полк»ОЛЕГ АНДРЕЕВ, ВЕТЕРАН:
«От сердца оторвала троих детишек, я не могу эти вещи говорить, не могу. Самое страшное осталось то, что все плакали. Я и сейчас... это трудно очень пережить, очень трудно»
 
 
Сегодня тем, кто пережил эти страшные годы - особое внимание. Завершился праздник в 32 школе душевным чаепитием.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Спецрепортаж "Праздничные мероприятия 9 мая в Кировской области" (09.05.2019)

14:08 10.05.2019


Спецрепортаж "Праздничные мероприятия 9 мая в Кировской области" (09.05.2019)

В Кирове в честь Дня Победы состоялся праздничный фейерверк (ВИДЕО).

12:08 10.05.2019


В Кирове в честь Дня Победы состоялся праздничный фейерверк (ВИДЕО).

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

18:05 09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

На реке Вятке продолжается паводок.

14:03 09.05.2019


На реке Вятке продолжается паводок.

В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

19:12 07.05.2019


В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

19:04 07.05.2019


На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

18:51 07.05.2019


В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

Все новости

Вести. Кировская область

Владимир Быков: «Говорим спасибо ветеранам»

13:04 10.05.2019


Владимир Быков: «Говорим спасибо ветеранам»

В Кирове прошел парад ретротехники

12:53 10.05.2019


В Кирове прошел парад ретротехники

Кировчане увидели реконструкцию штаба Великой Отечественной войны

12:44 10.05.2019


Кировчане увидели реконструкцию штаба Великой Отечественной войны

На улицах Кирова побывал Троллейбус Победы

12:34 10.05.2019


На улицах Кирова побывал Троллейбус Победы

В Драмтеатре прошел торжественный вечер, посвященный Дню Победы

12:17 10.05.2019


В Драмтеатре прошел торжественный вечер, посвященный Дню Победы

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Жители Кирово-Чепецка присоединились к общенародной акции "Бессмертный полк"

10.05.2017


Жители Кирово-Чепецка присоединились к общенародной акции "Бессмертный полк"

Активисты ОНФ провели для кировских школьников "Урок Победы - Бессмертный полк"

10.05.2018


Активисты ОНФ провели для кировских школьников "Урок Победы - Бессмертный полк"

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

Кировчане-участники «iВолги» представляют свои проекты

22.06.2015


Кировчане-участники «iВолги» представляют свои проекты

Кировчанам помогут сделать таблички с фотографиями для акции "Бессмертный полк"

23.04.2018


Кировчанам помогут сделать таблички с фотографиями для акции "Бессмертный полк"

В средней школе №47 издали Книгу Памяти

24.06.2015


В средней школе №47 издали Книгу Памяти

Популярные новости

В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

27.04.2019


В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

02.05.2019


В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх