Школьники организовали свой «бессмертный полк»

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«В 32 школе появился свой бессмертный полк. Ребята по крупицам собирали информацию о родных. Всего здесь три десятка портретов, за каждым - история и цена великой Победы».

«От сердца оторвала троих детишек, я не могу эти вещи говорить, не могу. Самое страшное осталось то, что все плакали. Я и сейчас... это трудно очень пережить, очень трудно»

Организовали свой "Бессмертный полк" и поздравили ветеранов с днем Великой Победы. Учащиеся 32 школы накануне праздника провели "Линейку Памяти".О своем прапрадедушке Эвелина Рябова знает только по рассказам родных, вся семья гордится им и свято чтит память о нем. Сегодня учащиеся 32 школы собрались на "Линейке Памяти", посвященной дню Победы. На торжественное мероприятие пригласили и тех, кто лично испытал все ужасы самой кровопролитной войны.В годы войны на фронт ушли примерно 600 тысяч жителей Кировской области, больше трети из них домой уже не вернулись. Горечь войны, как и радость Победы, не обошли стороной ни одну семью.Сегодня школьники вместе с ветеранами и со всей страной отмечают 74ую мирную весну. Олег Иванович родился в 39 году, в Ленинграде. Он был совсем маленьким, когда его вместе с сестрами мама эшелоном отправила в Кировскую область.Сегодня тем, кто пережил эти страшные годы - особое внимание. Завершился праздник в 32 школе душевным чаепитием.