Дерево проломило крышу дома многодетной семьи

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В Сунском районе в селе Верхосунье у многодетной семьи из-за сломанного дерева пострадала крыша дома. Еще 4 тополя угрожающе нависают над жилищем, где пока не безопасно находиться.4 года назад на средства материнского капитала Наталья Стрижова приобрела дом. Счастью не было предела. В этом году семья строила планы на майские праздники, но в дом постучалась беда. Второго мая от шквалистого порыва ветра на крышу обрушился огромный ствол засохшего тополя.По счастливой случайности никто не пострадал. За несколько минут до обрушения дети перешли в другую комнату. На помощь пришли соседи, они помогли достать и распилить дерево. Временно закрыли сломанную крышу и потолок. Одним словом, на помощь откликнулось все село.Местный предприниматель пообещал семье помочь с пиломатериалами, чтобы отремонтировать крышу. Но это лишь часть решения проблемы. Основная - это 4-е сухих ствола дерева, которые продолжают угрожать жилищу многодетной семьи. Чтобы их убрать, нужны немалые средства.О сложившейся ситуации уже знает временно исполняющий обязанности главы Большевистского сельского поселения.Власти говорят, что ситуация не простая и требует определенного времени. Но пока деревья не убраны, жить в доме не безопасно.