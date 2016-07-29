Дерево проломило крышу дома многодетной семьи
4 года назад на средства материнского капитала Наталья Стрижова приобрела дом. Счастью не было предела. В этом году семья строила планы на майские праздники, но в дом постучалась беда. Второго мая от шквалистого порыва ветра на крышу обрушился огромный ствол засохшего тополя.
НАТАЛЬЯ СТРИЖОВА:
«Растерялась, мы увидели, что диван раздавлен деревом, рядом с детской кроваткой. Если честно, я растерялась и сейчас вспоминая потрясывает. Я испугалась за детей, понять не можем, что случилось и что делать».
По счастливой случайности никто не пострадал. За несколько минут до обрушения дети перешли в другую комнату. На помощь пришли соседи, они помогли достать и распилить дерево. Временно закрыли сломанную крышу и потолок. Одним словом, на помощь откликнулось все село.
НАТАЛЬЯ СТРИЖОВА:
«Детей соседка к себе забрала. Я не могу сообразить к кому обращаться в такой ситуации. Оба соседа с бензопилами стали с сыновьями убирать это потихоньку».
Местный предприниматель пообещал семье помочь с пиломатериалами, чтобы отремонтировать крышу. Но это лишь часть решения проблемы. Основная - это 4-е сухих ствола дерева, которые продолжают угрожать жилищу многодетной семьи. Чтобы их убрать, нужны немалые средства.
О сложившейся ситуации уже знает временно исполняющий обязанности главы Большевистского сельского поселения.
ОЛЬГА ШУБНИКОВА, ВРИО ГЛАВЫ БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Мы ищем другие средства, обзваниваем другие районы, разговариваем с руководителями сельских послений как они решают эту проблему. Общаемся с индивидуальными предпринимателями, кто может оказать помощь. Дерево не так просто спилить. У человека, который будет заниматься этим должен быть допуск».
Власти говорят, что ситуация не простая и требует определенного времени. Но пока деревья не убраны, жить в доме не безопасно.
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