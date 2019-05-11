Гуси возвращаются в родные края.

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Один из маршрутов весеннего пролёта пернатых проходит над заповедником «Нургуш».

При этом одни стаи летят непосредственно вдоль реки Вятки, другие - через охранную зону и окрестности.

За ходом миграции внимательно наблюдают специалисты заповедника. Ежегодно они фиксируют пролёт до 14 тысяч гусей разных пород, в основном гуменников и белолобых. В среднем по 500 особей ежедневно. В целом за период пролета — около 14000 гусей.

И это далеко не максимальные показатели численности мигрирующих через заповедник птиц, поскольку гуси летят широким фронтом и не только днём, но и ночью.

Показатели интенсивности пролёта гусей ежегодно могут варьировать от нескольких особей до сотен птиц в час. Так, в третьей декаде апреля 2018 г. интенсивность пролёта составила 15-456 особей/час, а в это же время 2019 г. ­ 3,3-82 особей/час.

Более низкие значения нынешнего года были обусловлены надвигающимся холодным фронтом, принесшим впоследствии снегопады и заморозки, а также более поздними сроками открытия охоты в южных районах области.