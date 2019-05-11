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Новости / Общество

Гуси возвращаются в родные края.

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 30 | Версия для печати
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Один из маршрутов весеннего пролёта пернатых проходит над заповедником «Нургуш».
 
При этом одни стаи летят непосредственно вдоль реки Вятки, другие - через охранную зону и окрестности.
 
За ходом миграции внимательно наблюдают специалисты заповедника. Ежегодно они фиксируют пролёт до 14 тысяч гусей разных пород, в основном гуменников и белолобых. В среднем по 500 особей ежедневно. В целом за период пролета — около 14000 гусей.
 
И это далеко не максимальные показатели численности мигрирующих через заповедник птиц, поскольку гуси летят широким фронтом и не только днём, но и ночью.
 
Показатели интенсивности пролёта гусей ежегодно могут варьировать от нескольких особей до сотен птиц в час. Так, в третьей декаде апреля 2018 г. интенсивность пролёта составила 15-456 особей/час, а в это же время 2019 г. ­ 3,3-82 особей/час.
 
Более низкие значения нынешнего года были обусловлены надвигающимся холодным фронтом, принесшим впоследствии снегопады и заморозки, а также более поздними сроками открытия охоты в южных районах области.


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