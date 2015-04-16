Концерт в кировском Доме престарелых и инвалидов

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«Мы помним и любим этот день и хотели поделиться этой любовью со зрителями. Стихи, песни, все знают, и мы будем ими делиться».

«У нас есть просто пожилые люди, а есть даже ветераны тыла, которым 89, 90 лет и они пребывают в добром здравии».

- Тогда работали, я в 16 лет по 11 часов работала - все для фронта, все для Победы.

В Доме престарелых и инвалидов праздновать День Победы планируют весь май. Для пожилых людей самый большой подарок - визиты творческих коллективов - в этот раз приехали артисты Театра на Спасской.Артисты "Театра на Спасской" в эти праздничные дни как бременские музыканты - ездят с гитарой по разным учреждениям и радуют людей своим творчеством. Сегодня им предстоит выступить перед пожилыми людьми, теми, что живут в отделении Дома престарелых и инвалидов. Мини-концерт посвящен Дню Победы.В зале уже ждут взволнованные зрители. Такие концерты для них большой праздник, тем более, что все эти песни они знают наизусть.На лицах то морщинки радости, то грусти, у кого-то покатилась слеза. Многие из них Великую отечественную войну не застали. Но ее трагическое эхо послевоенные дети услышали первыми.Познакомиться с ветераном тыла не составило труда. Анфису Яковлевну здесь знают все. В свои 92 года она бодра и самостоятельна. Но в этой светлой улыбке нет-нет да появляются тени грусти - война отняла у нее детство. Не закончив школу, она пошла работать. Так и встретила День Победы у ткатского станка.Когда постояльцы слушают военные песни, у них поднимается настроение, а лица сияют улыбками.Это не последний концерт - праздновать День Победы здесь планируют весь май и ждут в гости новых творческих гостей.