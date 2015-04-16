Концерт в кировском Доме престарелых и инвалидов
Артисты "Театра на Спасской" в эти праздничные дни как бременские музыканты - ездят с гитарой по разным учреждениям и радуют людей своим творчеством. Сегодня им предстоит выступить перед пожилыми людьми, теми, что живут в отделении Дома престарелых и инвалидов. Мини-концерт посвящен Дню Победы.
ЕВГЕНИЙ ЛЮТИКОВ, АРТИСТ "ТЕАТРА НА СПАССКОЙ":
На лицах то морщинки радости, то грусти, у кого-то покатилась слеза. Многие из них Великую отечественную войну не застали. Но ее трагическое эхо послевоенные дети услышали первыми.
ЮРИЙ СЕРГЕЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕГО ТИПА ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
АНФИСА КУИМОВА, ВЕТЕРАН ТРУДА ВОВ:
- Настроение, какое было?
- Очень понравилось - и стихотворения, песни, спасибо большое!
- Хорошо, молодцы! Спасибо большое!
Это не последний концерт - праздновать День Победы здесь планируют весь май и ждут в гости новых творческих гостей.
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