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В честь дня Победы жители Оричей приняли участие в автопробеге

Вчера, 11:48 | Просмотров: 168 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Жители Оричей приняли участие в автопробеге.

В честь дня Победы жители Оричей приняли участие в автопробегеКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А в Оричах в честь праздника проходит 5-й юбилейный автопробег "Я помню! Я горжусь!" Каждый автомобиль расписан гуашью, украшен наклейками и флагами».

Военные песни, атмосфера праздника, костюмы и, конечно, они - автомобили. От каждого здесь захватывает дух. Зрители спешат запечатлеть себя на их фоне. Самые смелые - садятся за руль редких экземпляров. Одно настроение на всех - благодарность за мирное небо над головой.

В честь дня Победы жители Оричей приняли участие в автопробегеАЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО, ОРГАНИЗАТОР АВТОПРОБЕГА:
«Семьи целые собираются, с детьми, вот два года назад самому молодому участнику было 2 месяца, машины украшают регулярно, с душой».

Более трёхсот участников, 40 экипажей - это далеко не все желающие, количество автомобилей ограничено.

- Вот мы вчера готовили машину всей семьей. Вот это вот нашей Кати, снохи, все это - её работа.

О них говорят - автомобилисты с фантазией. Виктор Цепелев из года в год готовится к автопробегу всей семьей. И вот результат - его автомобиль как настоящее произведение искусства - поедет в числе первых.

В честь дня Победы жители Оричей приняли участие в автопробегеВИКТОР ЦЕПЕЛЕВ, УЧАСТНИК:
«Считаю, что очень сильное мероприятие. Очень. И сколько вот замечаю - желающих то не убывает».

Вперед в прошлое! Никакой фантастики, почти каждая машина здесь — это настоящая машина времени!

В честь дня Победы жители Оричей приняли участие в автопробегеВЛАДИМИР ГРЕБЕНЕВ, УЧАСТНИК:
«Машина называется Га-69. Восьмиместная. Раньше до УАЗиков выпускались они. Стояли на вооружении».

Каждый год для маршрута колонны выбирается новый населенный пункт. После сбора на площади - получают номерки и едут колонной. Сигналят, как будто говорят - я помню, я горжусь.

В честь дня Победы жители Оричей приняли участие в автопробегеЕКАТЕРИНА ЦЕПЕЛЕВА:
«Мы к этому мероприятию готовимся целый год, мы ждем его целый год. Эти все дни мы живем этим праздником».

Конечная точка - село Коршик Орического района. Праздничный концерт, чествование ветеранов, полевая кухня, салют и день, который объединяет поколения - самый главный, патриотичный и светлый праздник нашей страны - День Победы.


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