В честь дня Победы жители Оричей приняли участие в автопробеге

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Жители Оричей приняли участие в автопробеге.Военные песни, атмосфера праздника, костюмы и, конечно, они - автомобили. От каждого здесь захватывает дух. Зрители спешат запечатлеть себя на их фоне. Самые смелые - садятся за руль редких экземпляров. Одно настроение на всех - благодарность за мирное небо над головой.Более трёхсот участников, 40 экипажей - это далеко не все желающие, количество автомобилей ограничено.О них говорят - автомобилисты с фантазией. Виктор Цепелев из года в год готовится к автопробегу всей семьей. И вот результат - его автомобиль как настоящее произведение искусства - поедет в числе первых.Вперед в прошлое! Никакой фантастики, почти каждая машина здесь — это настоящая машина времени!Каждый год для маршрута колонны выбирается новый населенный пункт. После сбора на площади - получают номерки и едут колонной. Сигналят, как будто говорят - я помню, я горжусь.Конечная точка - село Коршик Орического района. Праздничный концерт, чествование ветеранов, полевая кухня, салют и день, который объединяет поколения - самый главный, патриотичный и светлый праздник нашей страны - День Победы.