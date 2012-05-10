В честь дня Победы жители Оричей приняли участие в автопробеге
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А в Оричах в честь праздника проходит 5-й юбилейный автопробег "Я помню! Я горжусь!" Каждый автомобиль расписан гуашью, украшен наклейками и флагами».
Военные песни, атмосфера праздника, костюмы и, конечно, они - автомобили. От каждого здесь захватывает дух. Зрители спешат запечатлеть себя на их фоне. Самые смелые - садятся за руль редких экземпляров. Одно настроение на всех - благодарность за мирное небо над головой.
АЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО, ОРГАНИЗАТОР АВТОПРОБЕГА:
«Семьи целые собираются, с детьми, вот два года назад самому молодому участнику было 2 месяца, машины украшают регулярно, с душой».
Более трёхсот участников, 40 экипажей - это далеко не все желающие, количество автомобилей ограничено.
- Вот мы вчера готовили машину всей семьей. Вот это вот нашей Кати, снохи, все это - её работа.
О них говорят - автомобилисты с фантазией. Виктор Цепелев из года в год готовится к автопробегу всей семьей. И вот результат - его автомобиль как настоящее произведение искусства - поедет в числе первых.
ВИКТОР ЦЕПЕЛЕВ, УЧАСТНИК:
«Считаю, что очень сильное мероприятие. Очень. И сколько вот замечаю - желающих то не убывает».
Вперед в прошлое! Никакой фантастики, почти каждая машина здесь — это настоящая машина времени!
ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЕВ, УЧАСТНИК:
«Машина называется Га-69. Восьмиместная. Раньше до УАЗиков выпускались они. Стояли на вооружении».
Каждый год для маршрута колонны выбирается новый населенный пункт. После сбора на площади - получают номерки и едут колонной. Сигналят, как будто говорят - я помню, я горжусь.
ЕКАТЕРИНА ЦЕПЕЛЕВА:
«Мы к этому мероприятию готовимся целый год, мы ждем его целый год. Эти все дни мы живем этим праздником».
Конечная точка - село Коршик Орического района. Праздничный концерт, чествование ветеранов, полевая кухня, салют и день, который объединяет поколения - самый главный, патриотичный и светлый праздник нашей страны - День Победы.
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