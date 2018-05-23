Выставка советских плакатов в Кировском областном краеведческом музее
"Плакат как отражение истории страны" - собрала в себе более 30-ти оригинальных плакатов времён Великой Отечественной войны. Всем известны знаменитая "Родина-мать зовёт" или "Красной армии - слава", но кроме них в советской России выпускалось немало других мотивирующих плакатов. Связаны они не только с военным периодом, а также призывали трудиться, заниматься спортом, и вообще - вести здоровый образ жизни.
ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Со временем они отражают политическую историю страны, основные этапы её развития, основные направления в искусстве».
Многие плакаты являются символами эпохи. Большинство военных поступило в музей сразу после окончания Великой Отечественной.
ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«В чём суть плакатного искусства? Оно отличается о станкового искусства, от живописного, потому что плакат должен быть виден издалека, он должен быть эмоционально-выраженным, он должен иметь короткий, броский, запоминающийся текст, который должен соответствовать рисунку, должен соответствовать изображению».
На протяжение всей войны издавались разные плакаты - одни призывали к борьбе с врагом, другие были более оптимистичными, но все они, имеющие сильную энергетику, давали внутренние силы и стремление к победе.
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