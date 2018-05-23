Выставка советских плакатов в Кировском областном краеведческом музее

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В областном краеведческом музее открылась выставка, посвящённая советскому плакату."Плакат как отражение истории страны" - собрала в себе более 30-ти оригинальных плакатов времён Великой Отечественной войны. Всем известны знаменитая "Родина-мать зовёт" или "Красной армии - слава", но кроме них в советской России выпускалось немало других мотивирующих плакатов. Связаны они не только с военным периодом, а также призывали трудиться, заниматься спортом, и вообще - вести здоровый образ жизни.Многие плакаты являются символами эпохи. Большинство военных поступило в музей сразу после окончания Великой Отечественной.На протяжение всей войны издавались разные плакаты - одни призывали к борьбе с врагом, другие были более оптимистичными, но все они, имеющие сильную энергетику, давали внутренние силы и стремление к победе.