Сегодня в Слободском районе состоялся Борисоглебский крестный ход. Несколько сотен паломников доставили икону святых князей Бориса и Глеба из села Волково в Никульчино. Весь путь верующие проделали пешком.
Этот крестный ход во многом уникальный – он проходит два раза в год. Возник Борисоглебский крестный ход в конце XII века в память о помощи святых князей Бориса и Глеба новгородцам, основавшим 24 июля 1181 года град Никулицын - первое русское поселение на Вятке. В годы гонений этот крестный ход был запрещен. Его возрождение состоялось в 1995 году и отныне ежегодно совершается 15 мая, в день памяти святых князей Бориса и Глеба.
ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, БЛАГОЧИННЫЙ СЛОБОДСКОГО ОКРУГА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«На протяжении истории он многократно менялся. В древние времена он совершался из села Никльчино в город Вятку. Икону везли по воде, она какое-то время находилась в Вятке, а затем ее возвращали обратно. Самым главным в этом шествии была молитва за нашу Вятскую землю. Отрадно, что эта традиция, молитва святым Борису и Глебу, в совершение крестного хода возрождается и в наши дни».
Борисоглебский крестный ход для многих верующих не первый. Каждый год люди приезжают сюда из других сел и городов.
- Я очень давно не ходил, несколько лет. Сейчас вот собрался.
- Очень мне нравиться. Я одиннадцатый год хожу. Вообще узнала, что этот крестный ход за мужчин в роду, а мужчин у нас очень мало, сейчас все время хожу и осень, даст бог, вобщем.
От Волкова до села Никульчино - 9 километров. Это расстояние верующие идут пешком. Тяжелый путь люди преодолевают за несколько часов. В дороге есть остановки для молебнов и непродолжительного отдыха. В самом Никульчино паломников ждут к середине дня, где на привале местные жители готовы накормить вкусным обедом.
- Гречневой кашей, огурцами, чаем.
Икона с изображением святых в Никульчино останется на все лето. Осенью паломники вернут икону обратно в храм села Волково.
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