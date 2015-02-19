Качество питания в кировских школах обсудили за круглым столом

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Правильное питание - залог здоровья. Организацию питания в школах области обсудили на круглом столе. На встрече присутствовали первые лица региона, специалисты из Москвы, директора школ, представители родительских комитетов.Подавляющее большинство школьников Кирова довольны качеством питания. 90 процентов опрошенных ребят сказали, что в школе кормят вкусно, а порции подходящих размеров. Питание в детских учреждениях обсудили за круглым столом. Решение о проведении мероприятия с участием всех заинтересованных лиц было принято по инициативе главы региона, так как вопрос очень важный и требует тщательной проработки.Губернатор также отметил, что властям решать задачу по организации детского питания необходимо совместно с общественниками, родителями и профильными специалистами.На этот круглый стол в Киров приехали специалисты из Москвы, которые имеют большой опыт в сфере школьного питания. Они рассказали про лучшие практики других регионов и отметили, что разработке программ школьного питания сейчас уделяется огромное внимание во всех субъектах России.Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что вопрос организации здорового питания школьников будет вынесен на обсуждение рабочей подгруппы Госсовета России по образованию, которую возглавляет губернатор Игорь Васильев. На заседании, в том числе, будут озвучены те предложения, которые прозвучали сегодня на круглом столе.